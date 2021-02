Britse partners KPMG zien inkomen 11% dalen

Als gevolg van de coronapandemie hebben partners van KPMG in Engeland in 2020 11 procent minder verdiend. Zij toucheerden 572.000 pond, 68.000 pond minder dan in 2019.

Alleen audit in plus

Omgerekend kregen de partners een kleine 650.000 euro bijgeschreven. In 2019 was dat (omgerekend) 723.000 euro. Volgens het jaarverslag daalden de inkomsten van KPMG met 4% naar 2,3 mrd pond. Zonder de verkoop van de pensioentak was het echter maar 2% minder dan in 2019. De winstgevendheid ging met 6% achteruit, van £307 miljoen naar £288 miljoen. Dit kwam vooral door de impact van de coronacrisis in de tweede helft van het jaar. Tax en legal leverden elk 6% omzet in, maar de audit praktijk groeide juist met 3%. naar £606 miljoen.

Meer mensen

Ondanks de crisis bleef KPMG investeren in mensen. Er werden 900 pas afgestudeerden aangenomen en 950 ervaren krachten. KPMG ziet voor 2021 een blijvende omslag naar meer thuis werken, en dat zal impact hebben op het kantorennetwerk in Engeland.