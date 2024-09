Forvis Mazars benoemt drie nieuwe partners

Bettine van Droffelaar (1984) is recentelijk toegetreden. Ze volgde de heao en werkte daarna voor PwC en EY. Ze volgde een master aan de Universiteit van Amsterdam. In 2021 stapte ze over naar Mazars als senior tax advisor in Nijmegen. In 2022 werd ze director en sinds september dit jaar werkt ze in Utrecht om de taxpraktijk uit te bouwen. Zij heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot specialist familiebedrijven met de nadruk op vastgoed, not-for-profit en op het gebied van tax control framework. Daarnaast gaat haar interesse uit naar vernieuwing in de breedste zin van het woord. Zo is zij als innovatieambassadeur mede bedenker geweest van het landelijk innovatie-opleidingsprogramma bij Forvis Mazars.

Hubert Visser

Hubert Visser (1972, links op de foto) treedt per 1 november toe. Hij rondde zijn RA-opleiding af aan Nyenrode en werkte als trainee bij Eshuis-Blömer voordat hij in 1998 aan de slag ging bij de auditdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze functie heeft hij in een internationale omgeving de basis gelegd voor zijn focus en passie voor de publieke sector en maatschappelijke organisaties. In 2001 startte hij bij KPMG. Hier ontwikkelde hij zijn expertise in de sectoren onderwijs, goededoelenorganisaties en woningcorporaties. Hubert is voorzitter van de RJ-werkgroep onderwijs (RJ660) en tevens lid van de raad van toezicht van twee stichtingen die actief zijn op het gebied van onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

Roel Janssen

Roel Janssen (1991) begon zijn carrière in 2010 bij Forvis Mazars. Na opleidingen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft Roel zijn AA-titel behaald. Hij is medeoprichter van de Young Profs Board AOS in 2016 en werd uiteindelijk in 2022 benoemd tot director. Hij leidt de marktgroep Flex binnen Forvis Mazars en is lid van de marktgroep Familiebedrijven. Zijn servicegerichte aanpak bij AOS richt zich voornamelijk op privately owned businesses.