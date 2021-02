‘Overheid had zelf regie moeten nemen over NOW-controle’

De overheid had controle op de rechtmatigheid van de NOW-steunaanvragen beter in eigen hand kunnen houden via een raamovereenkomst met accountants, betoogt hoogleraar Marcel Pheijffer. ‘De toorn richting accountants en negatieve publiciteit had kunnen worden voorkomen.’

Pheijffer is in zijn column in het FD kritisch op de steunpakketten. Die worden ‘door de Tweede Kamer gerost en de overheidsschuld loopt daardoor met tientallen miljarden op’. Dat heeft nog lang effect op vooral de jongeren van nu. ‘Toch wordt in de Tweede Kamer langer gedebatteerd over de vraag of de avondklok om half negen of een half uurtje later moet ingaan, dan over deze steunpakketten.’

Zelf de regie nemen

De ergernis bij ondernemers over de kosten van een derdenverklaring of accountantscontrole voor de NOW-aanvraag snapt Pheijffer wel. ‘Dat had echter op simpele wijze voorkomen kunnen worden.’ Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had namelijk zelf de regie over de subsidiecontrole moeten nemen, vindt de hoogleraar. ‘Namelijk door het sluiten van een raamcontract met accountantskantoren. De kosten daarvan had het ministerie dan zelf kunnen dragen, in plaats van de worstelende ondernemer te belasten en te irriteren met een accountantsfactuur. Compensatie hiervoor zou uit een (kleine) verlaging van de subsidie kunnen plaatsvinden.’

Niet voor iedere ondernemer

Bovendien had de controle beter risicogericht en op basis van concrete (fraude)signalen aangevat kunnen worden, meent Pheijffer. ‘Dus niet voor iedere ondernemer een verklaring, maar voor specifieke groepen. Zoals degenen die eerder een dubieuze belastingmoraal toonden of zij die in het verleden geen goedkeurende accountantsverklaring kregen. Nu moet elke subsidieverkrijger een derdenverklaring inleveren of accountantscontrole laten uitvoeren, ook als het risico op misbruik laag is.’

Het leidt tot verwondering en ergernis bij Pheijffer. ‘Want de noodzakelijke controle had goedkoper en efficiënter gekund. De toorn richting accountants en negatieve publiciteit had kunnen worden voorkomen. Of is de les die de overheid uit de toeslagenaffaire trekt, dat het (politiek) veiliger is om de verantwoordelijkheid voor controles voortaan geheel uit te besteden? Hetgeen een misvatting is.’

