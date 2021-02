Rust zacht, Jan

Gisteravond kreeg ik een telefoontje van Roland Ogink; hij vertelde mij dat Jan Zweekhorst was overleden aan de gevolgen van Corona. Ik was er even stil van.

Jan heb ik leren kennen bij het SRA, eerst in de ICT-commissie en later in het bestuur. Hij was een kundig bestuurder, die altijd opkwam voor de sector en in het bijzonder voor de kleine kantoren. Dat kon hij soms doen met stemverheffing, zodat je letterlijk niet om hem heen kon. Maar ook met de nodige humor, waarmee hij snel het ijs kon breken. Maar Jan wist ook stil in de marge te opereren, altijd met het doel om het beste te behalen voor de sector.

Ik heb met Jan mooie avonturen beleefd, zoals een spannende sessie tot diep in de nacht op een ministerie in Den Haag. Maar ik heb ook een keer zijn overhemd mogen lenen, toen we samen een van de eerste webinars gaven. Dat overhemd was wel wat maten te groot, maar dat mocht de pret niet drukken. In het bestuur zorgde Jan altijd voor de vrolijke noot, wanneer wij als accountants weer eens in een verhitte discussie zaten. En je kon hem geen groter plezier doen dan hem een rekenfoutje te laten ontdekken in een overzicht – dat hij als niet-accountant tóch had gevonden.

Achter de bestuurder Jan zat ook een heel mooi mens. Daar was hij zelf altijd heel bescheiden over. Samen met zijn gezin maakte hij altijd ruimte voor de opvang van kinderen die in nood waren. Bij nacht en ontij ging hij samen met zijn vrouw op pad om zo een kindje op te halen en dat deden ze met heel veel liefde. Daarnaast was Jan ook betrokken bij de organisatie van zwemtoernooien, waarbij hij vaak de logistieke kracht achter de schermen was.

Het SRA verliest niet alleen een kundige voorzitter, maar vooral een heel mooi en lief mens. Jan, rust zacht! Ik wens zijn vrouw en kinderen alle liefde toe die ze zelf altijd hebben gegeven en wens hen sterkte met het verwerken van dit grote verlies.