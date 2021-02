Vanaf september 5 miljard SDE++-subsidie beschikbaar

De SDE++-subsidieregeling voor CO2-reductie wordt dit jaar opengesteld van 21 september tot en met 14 oktober. Er is € 5 miljard beschikbaar, meldt minister Van ’t Wout (Economische Zaken).

De regeling moet bijdragen aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te hebben verminderd ten opzichte van 1990. De eerste openstelling van de SDE++ was in november en december vorig jaar. Het is de bedoeling dat in vergelijking met de eerste subsidieronde nieuwe technieken worden toegevoegd, maar daarvoor moet de Europese Commissie eerst toestemming geven. De onderliggende regelgeving voor de komende openstellingsronde wordt de komende periode uitgewerkt.

Geen subsidie

Zeker is wel dat er geen SDE++ kan worden aangevraagd voor chemische en fysische recycling van kunststoffen, biobased productie en elektrificatie op offshore-productieplatformen. Thermische energie uit mijnwater (te beperkt), elektrische gedreven warmtepompen (onvoldoende ervaring) en aftapwarmte bij afvalverbrandingsinstallaties (al rendabel) worden evenmin als categorie opengesteld.

Extra categorieën

Binnen bestaande technieken zijn dit jaar ook aquathermie, zon-PV < 1 MWp, grondgebonden of drijvend op water, PVT (zonthermie en productie van stroom) met warmtepomp, vergisting van biomassa en CO₂-afvang en -opslag (voor gasvormig en vloeibaar transport) opgengesteld.

Lees hier de Kamerbrief over de openstelling van de SDE++ 2021