PEILSTOK | Trend 1. Accountants zien 2021 zonnig in

Accountants en administrateurs zijn optimistisch over de markt. Dat blijkt uit een peiling van Accountancy Vanmorgen die in januari is gehouden. Slechts tien procent van de respondenten van de Accountancy Vanmorgen Peilstok rekent op een omzetdaling in 2021. Driekwart voorziet dit jaar een omzetgroei van meer dan 2 procent.

Hoe meer diensten, des te meer groei



Percentage van de ondervraagden, per type kantoor, dat verwacht te groeien in 2021. Verticale as: percentage van respondenten (in %). Horizontale as: verwachte omzetgroei in 2021 (in %).

Dat is opmerkelijk gezien de sombere economische voorspellingen voor de tweede helft van dit jaar. De branche lijkt bovendien zelfs positiever dan een jaar geleden, toen Accountancy Vanmorgen eenzelfde peiling hield. Toen verwachtte 14 procent een omzetgroei van meer dan 10 procent (nu: 20 procent).

87% van de accountancyprofessionals verwacht geen terugval van werk in 2021

Onder de respondenten zijn de accountants het meest optimistisch. Liefst 78 procent van de in een accountantskantoor werkzame deelnemers rekenen op een omzetstijging van meer dan 2 procent. Onder de in administratiekantoren werkende deelnemers gaat het om 67 procent.

86% van de accountancyprofessionals voorziet geen liquiditeitsproblemen op het eigen kantoor door klanten met betalingsproblemen

Hoewel zes op de tien respondenten erop rekent dat de continuïteit van een deel van klanten in gevaar komt, verwachten de kantoren geen noemenswaardige impact op hun eigen bedrijfsvoering. De overgrote meerderheid (86 procent) rekent er niet op het eigen kantoor met liquiditeitsproblemen geconfronteerd wordt. Het optimisme overheerst: bijna driekwart (74 procent) rekent erop dit jaar meer klanten aan te trekken. Opschudding van de markt voor accountants en administrateurs ligt dan ook niet in het verschiet. Wel 83 procent van de respondenten verwacht geen toenemende concurrentie te krijgen in zijn markt.

Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021

De Accountancy Vanmorgen Peilstok is in januari 2021 gehouden. Aan de enquête deden 156 respondenten mee, uit zowel accountancy’s als administratiekantoren. Lees meer over wat deze doelgroep denkt en verwacht van de markt in onze gratis online special De Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021.