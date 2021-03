‘Bedrijfsaccountant wintersportketen verdacht van fraude’

Het OM verdenkt drie personen en een bedrijf die betrokken waren bij wintersportketen De Skihut van btw-fraude, faillissementsfraude en overtredingen van de Wwft, meldt het FD. De bedrijfsaccountant is een van de verdachten.

Naast deze Peter S. zouden ook voormalig algemeen directeur Petra S. en haar vennootschap en financieel manager Sander van N. een aanklacht tegemoet kunnen zien. Later dit jaar komt de strafzaak voor de rechter. Het OM is sinds 2017 bezig met een fraude-onderzoek naar De Skihut. Het bedrijf, dat drie vestigingen telde, zou over drie jaar € 850.000 te weinig omzetbelasting hebben betaald. De Fiod heeft de twee Nederlandse winkels doorzocht en drie andere bedrijfspanden, waar beslag werd gelegd op € 7.000 in contanten en een Porsche Macan. Er volgde ook conservatoir beslag op de vennootschappen van De Skihut, indirect eigendom van zakenman Marc Schaling. Die heeft in december een vaststellingsovereenkomst gesloten met het OM.

Voormalig bestuurders hebben een akkoord gesloten met de curator van de omgevallen BV’s over betaling van ruim € 1,5 miljoen aan de faillissementsboedel. De totale schuld zou zeker € 4,5 miljoen bedragen.

Bron: FD