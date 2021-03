Ondernemers in de knel met ABN Amro-krediet

Honderden ondernemers zitten zwaar in de schulden omdat ze hun peperdure ABN Amro-krediet niet kunnen betalen. Van een beloofde rentestop komt weinig terecht, melden Vara-programma Kassa en ondernemers-hulporganisatie Shurelock.

De ondernemers kampen met dalende omzetten, maar betalen wel een hoge rentes over hun ondernemerskrediet. ABN Amro heeft een tijdelijke rentestop aangeboden vanwege de coronacrisis, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht, zo concluderen Kassa en Shureluck uit klachten. De renteafschrijvingen gaan gewoon door. De rentestop van de bank gold voor de periode april tot en met september.

10% rente

De leningen van ABN Amro worden als wurgkrediet neergezet vanwege de enorm hoge rente, die ondernemers onder bijstandsniveau duwt. Sommigen zitten al ruim 20 jaar aan het krediet vast. Ze betalen vanaf 2008 al 10,5%. Marktrenteverlagingen zijn niet gevolgd, terwijl kostenopslagen juist zijn verhoogd. Dat zou ABN Amro € 1,5 miljard per jaar extra opleveren. Klanten worden niet over de kosten geïnformeerd. ABN Amro geeft aan dat de rente op het Ondernemerskrediet het afgelopen najaar is aangepast. ‘De hoogte van het klanttarief is afhankelijk van onder andere het risicoprofiel van de klant, maar is op dit moment niet hoger dan 10%. De rentes die we rekenen op Ondernemerskredieten zijn marktconform.’

Steun is maatwerk

Shureluck staat inmiddels ruim 400 ondernemers bij en wil een procedure starten om de te veel betaalde rente terug te eisen van de bank. ABN Amro werpt tegen dat de rente op ondernemerskredieten niet vergelijkbaar is met de rente op consumentenkredieten. ‘In deze fase van de coronacrisis kijken we op individuele basis naar welke andere steunmaatregelen er voor de klant beschikbaar zijn. Dat verschilt per ondernemer en is maatwerk. En soms zijn er bovenop de zes maanden betaalpauze helaas geen aanvullende bancaire steunmaatregelen mogelijk en is de ondernemer vooral aangewezen op de overheidssteunpakketten.’