Eindstand vierde NOW-ronde: iets minder aanvragen

Ruim 77.000 werkgevers hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend bij het UWV voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het loket sloot zondag om middernacht.

Het aantal aanvragen voor de vierde periode NOW, die loopt van januari tot maart 2021, is iets lager dan in de derde periode. Toen kwamen er 81.000 aanvragen binnen. Vergeleken met NOW 2 (juni-september vorig jaar) is het aantal aanvragen weer hoger; toen kwamen er 65.000 binnen. De eerste NOW-periode blijft met afstand de drukste: 148.000 werkgevers dienden toen een aanvraag in. Het UWV heeft inmiddels 52.000 aanvragen voor de NOW 4 toegekend. Daarmee is een voorschot van in totaal € 776 miljoen gemoeid, voor 823.000 werknemers. Er volgen nog twee termijnen. Zo’n 2.500 aanvragen zijn tot nu toe afgewezen, bijvoorbeeld omdat de loonsom in referentiemaand juni nihil is. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

In mei NOW 5 aanvragen

De uitkeringsinstantie is al bezig met de vijfde aanvraagperiode NOW, voor de periode april-juni. Dan is wederom de richtlijn dat er minimaal 20% omzetverlies moet zijn. De tegemoetkoming blijft maximaal 85 procent van de loonkosten bij volledig omzetverlies. De verwachting is dat de eerste aanvragen op 17 mei kunnen worden gedaan.

Definitieve berekening NOW 2 nu aan te vragen

Het aanvraagloket is dus weer even dicht bij het UWV, maar een ander loket is geopend: dat voor de aanvraag voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de tweede periode NOW. Zo’n 63.000 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen, kunnen nu de definitieve berekening gaan aanvragen. De aanvraagperiode is ruim en loopt tot en met 5 januari volgend jaar. ‘Dat geeft werkgevers de mogelijkheid om zelf het beste moment te bepalen en zich ook goed voor te bereiden op de aanvraag en de uitkomst van de definitieve berekening.’ Werkgevers kunnen onder meer gebruik maken van de simulatietool op www.simulatienow.nl. Voor de definitieve berekening van de eerste periode hebben al 45.000 werkgevers een aanvraag ingediend. In totaal hebben bijna 140.000 werkgevers een voorschot ontvangen. Aanvragen van de berekening NOW 1 kan nog tot en met 31 oktober van dit jaar.