Belgische accountants sluiten vrede

Jarenlang probeerden accountants en bedrijfsrevisoren in België opdrachten van elkaar af te snoepen. Een nieuw akkoord moet de taken helder afbakenen. Beide groepen werken ook aan gemeenschappelijke auditprocedures.

RA’s en AA’s

De Belgische bedrijfsrevisor is vergelijkbaar met de Nederlandse registeraccountant. Hij of zij controleert de jaarrekening uit hoofde van zijn of haar rol als commissaris bij de onderneming. Alleen leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren kan tot commissaris worden benoemd. De accountant in België is een soort AA en mag niet-wettelijke controles doen. De concurrentiestrijd tussen de accountants en de bedrijfsrevisoren laaide enkele jaren geleden op. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren deed een poging om de wettelijke opdrachten van de accountants in te palmen voor haar leden. Accountants aasden dan weer op de audits, die de wet voor de bedrijfsrevisoren reserveerde.

Strijd

De tweespalt tussen de bedrijfsrevisoren en de accountants bereikte vier jaar geleden een hoogtepunt, toen het erop leek dat het Instituut der Bedrijfsrevisoren de International Standards on Auditing (ISA) wilde uitbreiden naar alle audits, ook de vrijwillige, die vooral door accountants worden uitgevoerd, op verzoek van een onderneming. Die uitbreiding was onaanvaardbaar voor de beroepsverenigingen van de accountants en belastingadviseurs, ook al omdat de ISA-procedures veel te omslachtig en te duur zijn voor het mkb. Beide organisaties zijn vorig jaar na een overgangsperiode gefuseerd tot het Instituut voor de Belastingadviseurs en de Accountants, (ITAA), met 14.500 leden.

25.000

Het ITAA en het IBR sloten vorig jaar een protocolakkoord, waarin ze verklaren elkaars wettelijke taken te respecteren. De bedrijfsrevisoren richten zich op de 25.000 commissarisfuncties en hun eigen wettelijke opdrachten. Ze mogen voor andere bedrijven wel de boekhouding voeren, fiscaal advies geven of vrijwillige audits doen, maar dat is niet de hoofdtaak. De accountants en de belastingadviseurs leggen zich toe op die drie activiteiten en hun specifieke wettelijke opdrachten. De vrijwillige audits gebeuren volgens kwaliteitsnormen die het IBR en het ITAA samen hebben uitgewerkt. Momenteel werken beide organisaties ook aan gemeenschappelijke procedures voor een aantal nieuwe taken die ze hebben gekregen door het nieuwe Wetboek Vennootschappen, zoals de doorlichting bij een fusie of een splitsing.

Bron: Trends