Verplichte e-facturatie wordt voor veel Belgische ondernemingen race tegen de klok

In België moeten vanaf 1 januari 2026 organisaties die btw-plichtig zijn, verplicht overschakelen op elektronische facturatie. De zuiderburen zijn daarmee de eerste EU-lidstaat die e-facturatie verplicht stelt. De hoop is dat het de druk op accountants verlicht, maar vooralsnog lijkt het vooral stressen geblazen, want een op de drie ondernemers is er nog niet klaar voor. Vooral bij de 30.000 verenigingen zonder winstoogmerk, waaronder duizenden sportverenigingen, is de plicht nog onbekend.

Uit onderzoek van de Hasseltse universiteit blijkt dat zo’n 15% grote problemen voorziet bij de overstap en dat 31% nog is niet gestart met de voorbereidingen. Dat blijken voornamelijk eenmanszaken te zijn.

E-facturatie is het elektronisch verzenden en ontvangen van facturen via de beveiligde omgeving Peppol, maar volgens Maarten Corten, professor accounting en auditing, heerst nog steeds het misverstand dat een pdf via e-mail ook e-factureren is. Hij legt in Het Laatste Nieuws uit dat de plicht in België alleen geldt voor wie aan andere bedrijven factureert. “De verplichting is er dus niet voor wie enkel aan particulieren factureert. Maar je moet ook elektronische facturen kunnen ontvangen en kunnen lezen als je als bedrijf aankopen doet bij een ander bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het bier of de frisdrank die je als btw-plichtige sportclub bestelt, of ingrediënten die je als bakker bestelt om je brood te bakken.”

Volgens Corten is het een klus om uit te zoeken wat voor een bedrijf de beste facturatietool is. “Een boekhouder kan daar hulp bij bieden.”

De professor stipt aan dat overstappen op e-facturatie ook voordelen kan hebben, zoals administratieve vereenvoudiging doordat facturen niet meer hoeven te worden overgetypt in het boekhoudsysteem. “Ook al verwerken op dit moment al veel boekhoudsystemen automatisch een foto van een factuur, toch sluipen er vaak fouten in en worden bijvoorbeeld data als bedragen beschouwd.” Ook is het systeem minder fraudegevoelig en met e-facturatie is de administratie altijd realtime bijgewerkt.

Wie geen elektronische facturen kan ontvangen en verzenden, kan volgend jaar rekenen op een boete van € 1.500. Dat kan bij herhaling oplopen tot € 5.000.