Belgische fiscus wil belastingaangiftes met AI controleren

Met AI wil de Belgische belastingdienst fouten in aangiftes sneller opsporen. Het blijft voorlopig bij een proefproject dat onder meer moet uitwijzen hoe foutloos AI is.

Het wil niet zeggen dat elke aangifte vanaf nu door artificiële intelligentie zal worden bekeken, laat de Federale Overheidsdienst Financiën weten. Onze zuiderburen zien veel mogelijkheden voor AI, maar het is de bedoeling daar selectief in te zijn. Een team gaat eerst kijken welke projecten en ideeën de moeite waard zijn. Een van de gebieden waar AI een rol kan spelen is datamining.

Meer boetes?

Door de inzet van AI kunnen belastinginspecteurs zich focussen op grotere zaken of uitzonderingen. De Belgische belastingbetaler voelt de bui echter al hangen: het invullen van de aangifte ervaren zij als lastig, en de angst bestaat dat AI meer fouten detecteert waardoor er meer boetes zullen worden uitgedeeld. Tegelijk kennen de Belgen het recht op fiscale fouten. Wie een fout maakt en te goeder trouw is, wordt niet meteen beboet.

Privacy

Een van de mogelijke bezwaren tegen het gebruik van AI is de privacy van burgers. Bij het gebruik van ChatGPT of een Chinese chatbot is die niet gegarandeerd. Er zal dus een tool moeten worden ingezet die aan alle Europese AI-regels voldoet. Er is in België geen wetgeving rond de middelen die de fiscus mag gebruiken om onderzoek te voeren. Anderzijds moet de overheid ook de GDPR (Europese privacywetgeving, red.) respecteren en is er de openbaarheid van bestuur. Er zijn nog veel vragen over hoe dat allemaal in zijn werk zal gaan.

Fouten maken

De plannen hebben ook impact op Belgische accountants. Door het gebruik van AI kunnen ook hun fouten in belastingaangiftes aan het licht komen, zo denken belastingexperts. Aan de andere kant zijn ook AI-tools bepaald niet foutloos, zo wijst de praktijk uit. De Belgische pilot is onder meer bedoeld om in de praktijk te ondervinden wat de voor- en nadelen zijn van de inzet van AI bij het controle van belastingaangiftes.

Bron: HLN