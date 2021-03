EY voor Accountantskamer om jaarrekening pensioenfonds DNB

EY moet zich maandag bij de Accountantskamer verantwoorden voor de goedkeuring van de jaarrekening van het pensioenfonds van De Nederlandsche Bank, meldt amweb.nl.

De Stichting Adri Brink heeft een tuchtklacht ingediend tegen EY omdat de technische voorzieningen over 2019 € 1 miljard te hoog zouden zijn vastgesteld. Het pensioenfonds van de toezichthouder zou nog een eigen vermogen van 1,4 miljard euro tellen, maar het jaarverslag meldt dat er eind 2019 nog 364 miljoen euro in kas was na aftrek van verplichtingen. De jaarrekening gaat verder uit van bijna 1,9 miljard aan technische voorzieningen, een stijging ten opzichte van de 1,6 miljard in 2018.

Verweer: rekenrente niet juist

Het verweer van EY zou zijn dat de stichting een berekening heeft gemaakt op basis van een willekeurige rekenrente van 3%. Maar de klager betoogt dat dat niet willekeurig is omdat het beleggingsrendement de laatste zeven jaar gemiddeld 6,6% was.

