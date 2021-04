KramerKuiper wint regionale ondernemersprijs

Ook tot zijn eigen verbazing heeft KramerKuiper Accountants de Ondernemersprijs 2020 gewonnen voor bedrijven in de Purmerendse regio. Het kantoor bestaat 21 jaar en heeft een AFM-vergunning.

KramerKuiper zit na het bekend worden van de prijs al dagen volop in de bloemen en het gebak. ‘Wij waren best verrast dat een accountantskantoor hiervoor werd genomineerd, er zitten meer goede accountants in Purmerend. Maar het zijn toch onze klanten die dat hebben gedaan, dus we vinden dat heel bijzonder en we zijn er ook wel een beetje trots op’, vertelt Marco Kuiper. Hij startte samen met Piet Kramer in 2000 het kantoor in de Bloemenbuurt op. Inmiddels is ook Piets zoon Cees toegetreden, telt het kantoor zo’n 25 werknemers en beschikt het over een sterke fiscale afdeling.

Regionaal en landelijk

Het kantoor heeft ook een AFM-vergunning. ‘Dat maakt ons behalve een regionale ook een landelijke speler, en is ook wel ons onderscheid,’ zegt de directeur/oprichter. KramerKuiper heeft veel klanten in het mkb, waar ook veel familiebedrijven tussen zitten. In de coronaperiode heeft het kantoor gemerkt dat de klankbordfunctie voor het mkb belangrijk is. Over het winnen van de prijs zegt Kuiper: ‘Dat is leuk en geeft veel aandacht, maar we gaan er niet mee pronken. Wat in ons voordeel heeft gewerkt is dat wij veel jonge register-accountants opleiden in het controleren van de jaarrekening. En daarna hebben wij veel klanten in de regio. Als die op je gaan stemmen, kom je een keer bovenaan.’