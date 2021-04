Fouten in boekhouding wijzen mogelijk op fraude bij Atos

Het Franse IT-bedrijf Atos heeft bekend gemaakt dat een forensisch accountant boekhoudkundige fouten onderzoek bij twee Amerikaanse dochters. Volgens Marcel Pfeijffer wordt een dergelijk onderzoek vaak ingesteld bij het vermoeden van fraude.

Wirecard

De hoogleraar accountancy zegt dat in Het Financieele Dagblad. ‘Ik sla vooral aan op het woord “forensisch”‘, laat hij optekenen. ‘Dat betekent meestal geen goed nieuws’. In veel gevallen wordt een dergelijk onderzoek immers ingesteld wanneer sprake lijkt te zijn van fraude. Ook de ongeregeldheden bij het Zuid-Afrikaanse meubelconcern Steinhoff en de ondergang van betaalbedrijf Wirecard begonnen met een vergelijkbaar bericht. ‘Tegelijkertijd kunnen de problemen ook beperkt zijn en kan een forensisch accountant juist ook zijn gevraagd om te bewijzen dat er geen grote problemen zijn’, aldus Pheijffer.

Kleine dochters

Volgens Atos schoot de interne controle bij twee Amerikaanse dochterbedrijven op verschillende punten tekort en zijn hierdoor boekhoudkundige fouten gemaakt. Een forensisch accountant onderzoekt nu wat er precies is misgegaan. Atos zelf benadrukt in het persbericht dat de twee Amerikaanse dochterbedrijf gezamenlijk slechts 11% van de omzet en 9% van het operationeel resultaat uitmaken. De gevonden problemen zouden geen materieel effect op het totale resultaat hebben.

Interne controle

Het Franse IT-bedrijf Atos ging donderdag hard onderuit op de beurs van Parijs. Het aandeel stond op het dieptepunt 20% in de min en sloot bijna 13% lager. Beleggersvereniging VEB laat weten geschrokken te zijn van de mededeling. Jasper Jansen, analist bij de VEB, zou graag veel meer details willen weten: op welke zwaktes in de interne controle is de accountant precies gestuit, welke fouten in de boekhouding zijn geconstateerd en wat is de financiële impact hiervan?

Overheid

Dat de problemen zich vooral in de Verenigde Staten afspelen is extra pijnlijk. Voor het Franse Atos, met 105.000 medewerkers een van de grotere IT-bedrijven ter wereld, is Noord-Amerika juist de belangrijkste markt. Het bedrijf haalde er afgelopen jaar ruim 23% van zijn omzet vandaan. Bovendien zijn de marges er beter dan in de meeste andere markten waar het actief is. Afgelopen jaar was de operationele marge er bijvoorbeeld 15%, terwijl die in Centraal-Europa op slechts 4% lag. Wereldwijd nam de omzet van Atos afgelopen jaar met 3% af, tot ruim €11 mrd. Vooral in de industrie haalde het bedrijf minder werk binnen, terwijl het in de publieke sector juist beter ging. In Nederland is Atos bekend van grote IT-projecten, onder andere bij overheden. Zo is het bedrijf betrokken bij Speer, een groot project van het ministerie van Defensie. Atos Nederland is al jaren verlieslatend. Ook het aantal medewerkers neemt er gestaag af.

