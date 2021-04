Gosschalk stapt over van EY naar BDO

Machiel Gosschalk, adviseur familiebedrijven bij EY, zet zijn loopbaan voort bij de Adviesgroep Familiebedrijven van BDO.

Gosschalk heeft ruim 4 jaar bij EY gewerkt, waarin hij onder meer werd verkozen tot Best Young Professional (2019) en een van de 50 meest belovende talenten (2021). Bij BDO gaat hij aan de slag als Next Gen Leider en senior manager. ‘Ik ben erg blij met deze mogelijkheid en kijk ernaar uit om deel uit te mogen maken van dit powerteam. Deze stap omhoog laat zien dat hard werken wordt beloond.’ Voordat Gosschalk bij EY ging werken, was hij ruim 2 jaar bij KPMG in dienst.

