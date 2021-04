Doetinchems accountantskantoor opnieuw failliet verklaard

Een opvallend faillissement: dat van het Doetinchemse Progress Accountants & Adviseurs B.V. De rechtbank Gelderland blijkt vorige week dinsdag het in 2014 opgerichte accountantskantoor failliet te hebben verklaard.

Volgens faillissementsdossier.nl had Progress Accountants & Adviseurs vier werknemers. De website van het Gelderse accountantskantoor is nog in de lucht, maar geeft niet al teveel informatie prijs over het profiel van het bedrijf. Het mailadres blijkt niet meer in gebruik te zijn en Accountancy Vanmorgen heeft dan ook geen antwoord gekregen op vragen aan het accountantskantoor. Mr H.J.D. ter Waarbeek van het Zevenaarse Wiggers Faber is aangesteld als curator. Ook hij reageerde dinsdagmiddag niet op vragen.

Progress Accountants & Adviseurs B.V. was gevestigd aan het Alfred Mozerplein 90 in Doetinchem. Het bedrijf is een dochter van Lamaso Holding BV, dat op hetzelfde adres is gevestigd. L.G.G. Godschalk is van die holding de eigenaar, een accountant die volgens het NBA-register per 31-10-2018 is uitgeschreven. Het Doetinchemse pand blijkt onlangs op de nominatie te hebben gestaan om geveild te worden, maar dat werd geannuleerd.

Tweede faillissement in korte tijd

Het accountantskantoor werd september vorig jaar ook al failliet verklaard op aanvraag van leasebedrijf Plenus, waar het bedrijf een schuld aan had van zo’n € 16.500. Via Qredits stond toen ook nog voor ruim € 96.000 aan financiering uit. Dat faillissement werd echter snel na de uitspraak alweer vernietigd na gedaan verzet. Wel stelde de curator toen in het faillissementsverslag dat uit de (beperkte) informatie die naar voren kwam het beeld oprees dat het kantoor gebukt gaat onder een forse schuldenlast en dat de daaraan gekoppelde lasten niet of nauwelijks meer gedragen kunnen worden.