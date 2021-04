Ted Verkade heeft maandag besloten zich terug te trekken als kandidaat-voorzitter van de NBA. Gedurende zijn (ad-interim) bestuursvoorzitterschap bij Baker Tilly Berk gaf hij mogelijk een onjuiste voorstelling van zaken over dubieus belastingadvies van het kantoor, melden verschillende media. Is dit een goede stap van Verkade of was het niet nodig?

