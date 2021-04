‘Schadelijke schijnverkiezing NBA-voorzitter’

De NBA krijgt er in een commentaar over de voordracht en terugtrekking van kandidaat-voorzitter Ted Verkade in het FD flink van langs. De krant spreekt over een ‘schadelijke schijnverkiezing’ en stelt dat het aanzien van de accountancy opnieuw een kras heeft opgelopen ‘door amateuristisch handelen van de eigen beroepsorganisatie’. Behalve de voordracht van Verkade is er ook kritiek op de wijze waarop bij de NBA een voorzitter wordt gekozen.

Terugtrekking Verkade

Baker Tilly-topman Verkade liet maandag weten zich terug te trekken als kandidaat-voorzitter van de NBA. Aanleiding is een brief waarin Verkade een onjuiste voorstelling van zaken geeft over dubieus belastingadvies ten tijde van de veelbesproken ‘Cyprus-route’, aldus het FD, dat vragen ging stellen. Kort daarna trok Verkade zich terug.

Dat de voordracht door het NBA-bestuur van Verkade als nieuwe kandidaat-voorzitter problemen op zou gaan leveren was te voorzien, oordeelt het FD. ‘Juist fraude is een uiterst gevoelig thema binnen de accountancy. Dat er vragen zouden komen bij de voordracht van Verkade kan daarom niet als een verrassing komen. De kranten hebben immers bol gestaan met het belastingschandaal bij Baker Tilly. Waarom dan toch dat risico nemen? Doe liever je huiswerk goed.’

‘Schijnverkiezing’

Over de manier van verkiezen bij de NBA is het oordeel eveneens hard: een schijnverkiezing. ‘Officieel kiezen de ruim 20.000 leden een voorzitter uit hun midden. Maar met de voordracht van slechts één kandidaat neemt het NBA-bestuur het kiesrecht van zijn achterban niet erg serieus. Dat knelt des te meer nu is gebleken dat de NBA geen lessen heeft getrokken uit het rumoer bij eerdere benoemingen.’ Zorg daarom dat je leden echt wat te kiezen hebben door niet al je geld op één paard te zetten, is het advies.