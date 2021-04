Duidelijke uitslag poll over opstappen Verkade

De terugtrekking van Ted Verkade als kandidaat-voorzitter van de NBA houdt de gemoederen bezig in de accountancy. Veel bezoekers van Accountancy Vanmorgen lieten de afgelopen tijd weten wat ze er van vinden.

Gedurende zijn (ad-interim) bestuursvoorzitterschap bij Baker Tilly Berk gaf Verkade mogelijk een onjuiste voorstelling van zaken over dubieus belastingadvies van het kantoor, meldde het FD onlangs. Na vragen van die krant over zijn rol besloot Verkade zich terug te trekken als voorman van de beroepsorganisatie.

Accountancy Vanmorgen vroeg sitebezoekers de afgelopen tijd of dat een goede stap was. De overgrote meerderheid vindt van wel, blijkt uit de uitslag van de poll. 71% van de deelnemers aan de peiling ziet het opstappen van Verkade als het enige juiste om te doen. 14% vindt zichzelf niet in de positie om een oordeel te geven en vinkte daarom de optie ‘neutraal’ aan. Voor een kleine minderheid van slechts 13% had Verkade zich niet terug hoeven trekken.

De enkeling die het open veld ‘anders’ aanvinkte in de poll vulde daar in: ‘NBA mag zich dit aanrekenen, weer onzorgvuldig bij aanstellen bestuurder’, ‘Trial by Media! Schande’, ‘ja, goede zaak, maar een nieuwe blamage voor de NBA; screenen die kandidaten niet?’ en ‘hou eens op zeg sensatie zoekers’.