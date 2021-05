Daling hypotheekrente nog niet gestopt

De eerste twee maanden van 2021 lieten een recordaantal renteverlagingen zien. Inmiddels is een aantal hypotheekverstrekkers overgegaan tot een lichte verhoging van hun tarieven. Toch zette de dalende trend die in juli 2020 is ingezet, zich ook in de maart en april voort.

30 jaars

De sterkste daling doet zich voor in de 30-jaarsrente met NHG, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Deze duikt nu 0,39 procentpunt onder de hoogste rente die in 2020 werd gemeten en bedraagt nu 1,62 procent. Dat is een verschil van slechts 0,26 procent met de gemiddelde 20-jaars rente; deze rentevaste periodes kruipen steeds dichter naar elkaar toe. Dat geldt óók voor de rentetarieven voor hypotheken met én zonder Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Weinig verschil met en zonder NHG

Nadat de gemiddelde hypotheekrente – het gemiddelde van wat alle hypotheekverstrekkers in Nederland aanbieden – maandenlang keer op keer lager werd, zijn verschillende hypotheekverstrekkers in het tweede kwartaal van 2021 overgegaan tot een bescheiden renteverhoging. Toch verwacht De Hypotheker – op basis van informatie waarover ze nu beschikt – dat de gemiddelde hypotheekrente vooralsnog licht zal blijven dalen en op korte termijn stabiliseren. “De hypotheekrente staat nog steeds op een historisch laag niveau en zal voorlopig laag blijven. Zo is de Europese Centrale Bank van plan haar stimuleringsmaatregelen tot in het voorjaar van 2022 voort te zetten om zo een mogelijke stijging van de kapitaalmarktrentes af te remmen. Daarnaast houdt de sterke concurrentie op de hypotheekmarkt de hypotheekrentes laag en zijn hypotheekverstrekkers terughoudend met het verhogen van hun tarieven. We verwachten dan ook dat zowel de kortlopende als langlopende hypotheekrente voorlopig op het huidige lage niveau blijft”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. “De rentevaste periodes zonder NHG laten hierbij de sterkste daling zien en kruipen zo steeds dichter naar de hypotheekrentes met NHG. Het verschil in rentetarieven voor hypotheken met en zonder NHG bedraagt nu gemiddeld nog maar 0,5 procent. Dit is een mogelijk signaal dat hypotheekverstrekkers meer vertrouwen hebben in de woning- en hypotheekmarkt. Ook het verschil tussen de rentevaste periodes onderling, zowel met als zonder NHG, is het afgelopen jaar kleiner geworden.”

Helft kiest 20 jaar rentevast

De gemiddelde 5-jaarsrente met NHG is in maart onder de magische grens van één procent gedaald en staat nu op 0,97 procent. Het gemiddelde rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar met NHG bedraagt 1,03 procent en ligt 0,09 procentpunt onder het diepterecord in maart 2020. De hoogste 10-jaarsrente is in 2020 in juli behaald (1,32 procent); sindsdien is deze met 0,29 procent gedaald. De 20-jaarsrente met NHG bedroeg eind februari gemiddeld 1,35 procent en staat nu op 1,36 procent. In de afgelopen weken liet deze rente een hele lichte stijging zien. De 20-jaarsrente is tot nu toe de meest gekozen rentevaste periode. Zo kiest 55 procent van de huizenkopers voor deze rentevaste periode. De 30-jaarsrente laat sinds juli 2020 de sterkste daling zien en ligt nu 0,39 procent lager op 1,62 procent.

Bron: De Hypotheker