Onderzoek: afschaffing hypotheekrenteaftrek geen probleem

De hypotheekrenteaftrek kan worden afgeschaft zonder dat dat tot grote verstoringen op de markt leidt, concluderen onderzoekers van de TU Delft op basis van een doorrekening. In het onderzoek, dat is gepubliceerd in economenvakblad EBS, betogen zij dat de maandlasten betaalbaar blijven.

14 november 2025 door Accountancy Vanmorgen

Verkiezingsprogramma’s

In de verkiezingsprogramma’s van onder andere D66, GroenLinks-PvdA, Volt, CDA en de ChristenUnie staat het voorstel om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te schaffen. Tegenstanders waarschuwen dat het verdwijnen van dit fiscale voordeel de woningwaarde aantast en woonlasten verhoogt. Die vrees is volgens de onderzoekers ongegrond.

Waardegroei

Volgens de onderzoekers staat een geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek de waardegroei van woningen niet in de weg. De prijzen blijven de komende jaren licht stijgen, zij het gematigder dan wanneer de woning niet zou worden gedefiscaliseerd.

Ook de zorg dat huishoudens die in het recente verleden een koopwoning hebben aangeschaft hun toekomstige woonuitgaven niet meer kunnen opbrengen, is volgens de onderzoekers ongegrond. “Het verschil in koopquotes blijkt immers na vijftien jaar van defiscalisering bescheiden.”

(ANP)

