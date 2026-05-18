Hypotheekrentes lopen op door onrust in Midden-Oosten

Hypotheekrentes in Europa en Noord-Amerika zijn de afgelopen weken gestegen. Volgens de Financial Times komt dat door de economische doorwerking van het conflict in het Midden-Oosten en de gevolgen daarvan op financiële markten.

Hoewel centrale banken niets hebben veranderd aan de rente, worden hypotheken duurder omdat banken zelf meer moeten betalen om geld te lenen en beleggers uitgaan van blijvend hoge inflatie.

Stijging in meerdere landen

Uit het artikel van FT blijkt dat de gemiddelde rente in de Verenigde Staten op een dertigjarige hypotheek is gestegen tot 6,36 procent. In Duitsland zijn hypotheekrentes met ongeveer 0,3 procentpunt opgelopen. De rente op tienjaarsleningen komt daarmee uit rond 3,6 procent. Volgens hypotheekbemiddelaar Dr. Klein leidt dat bij een lening van 350.000 euro tot ongeveer 1.000 euro hogere jaarlijkse rentelasten.

In het Verenigd Koninkrijk was de stijging nog duidelijker te zien. De gemiddelde geoffreerde rente op een tweejarige vaste hypotheek met een loan-to-value van 75 procent steeg van 3,97 procent eind februari naar 5,1 procent in april.

Ook in Nederland lichte stijging

In Nederland liep de hypotheekrente vanwege oplopende inflatieverwachtingen en hogere olieprijzen eerder dit jaar al licht op. NOS berichtte in maart, op basis van cijfers van Van Bruggen Adviesgroep, dat de rente op tien jaar vast in korte tijd van 3,7 naar 3,85 procent was gestegen. Volgens BNR was eerder dit jaar zelfs sprake van ‘de grootste stijging in maanden’, waarbij meerdere geldverstrekkers hun tarieven in korte tijd hebben verhoogd. Voor huizenkopers betekent een hogere hypotheekrente dat ze vaak minder kunnen lenen en dat oversluiten duurder wordt.

Markt blijft gevoelig

De hypotheekrente lag in maart nog ongeveer op hetzelfde niveau als begin dit jaar, na een periode van dalingen. De markt reageert gevoelig op inflatieverwachtingen en geopolitieke onrust, waardoor verdere schommelingen niet worden uitgesloten. Wel verwachten analisten niet dat de rente opnieuw zo snel stijgt als in 2022.