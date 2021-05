KING Software presenteert nieuwe namen voor online boekhoudpakket iMUIS Online

KING Software wijzigt de naam van haar SaaS oplossing iMUIS Online naar KING Accountancy en KING Finance. Online boekhoudpakket iMUIS Online is speciaal ontwikkeld voor accountants en ondernemers en de samenwerking tussen hen. Het onderscheid tussen beide oplossingen is op deze manier duidelijker en zorgt voor meer eenheid in het productportfolio, licht KING de stap toe. Bovendien is het een logische vervolgstap na het aanpassen van de handelsnaam naar KING Software.

Mattijs Wilms, CEO van KING Software: “Met de nieuwe namen KING Accountancy en KING Finance voor iMUIS Online is het voor onze bestaande en nieuwe klanten duidelijker welke oplossingen wij bieden en hoe we hen kunnen helpen. Dat is uiteindelijk het belangrijkste: de klant zo goed mogelijk helpen en ondersteunen met de softwareoplossingen die passen bij zijn of haar onderneming.”

KING Accountancy, KING Finance en KING Software

KING Accountancy richt zich op de accountancymarkt, waarbij automatisering en slimme tools hen ondersteunt in de dagelijkse werkzaamheden en samenwerking met klanten. KING Finance helpt ondernemers met softwareoplossingen bij het efficiënt voeren van hun online boekhouding. KING Software ontwikkelt bedrijfssoftware met ERP- en online boekhoudsoftware oplossingen voor accountants en ondernemers.

De naamswijziging naar KING Accountancy en KING Finance is de eerste stap naar een gezamenlijk KING Software productportfolio na het samengaan van softwarebedrijven ctrl, MUIS Software en King Business Software. Naast de al bestaande oplossingen voor ERP, Handel en WMS zijn de ontwikkelingen in volle gang. Meer weten over het productportfolio? Schrijf je hier in voor het online event KING Connected op 18, 19 en 20 mei.