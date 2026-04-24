NOAB-kantoren voelen zich gegijzeld door softwareleverancier

De branchevereniging van administratie- en belastingadvieskantoren deed onderzoek onder 125 kantoren. Daaruit blijkt dat de kosten van software stijgen, maar dat de flexibiliteit om over te stappen onder druk staat. Ruim de helft van de kantoren denkt eraan software te vervangen of te consolideren vanwege stijgende kosten, maar naar een andere leverancier gaan is in de praktijk lastig. “Gebrek aan tijd, hoge kosten en technische complexiteit vormen belangrijke drempels. Het migreren van administraties, koppelingen en werkprocessen maakt een overstap ingrijpend en risicovol.”

Vaak werken met systemen die niet voldoen

Een van de deelnemers stelt: “Je voelt je meer en meer gegijzeld door dit soort partijen, omdat overstappen vaak niet zomaar gaat.” Daarmee groeit de afhankelijkheid van softwareleveranciers, aldus NOAB. “Kantoren blijven hierdoor vaak werken met bestaande systemen, ook als zij daar niet volledig tevreden over zijn. Dit beperkt de mogelijkheden om actief te sturen op kosten en inrichting van de digitale werkomgeving.”

Wendbaarheid onder druk

Kantoren geven ook aan dat de prijs-kwaliteitverhouding onder druk staat. Volgens NOAB onderstrepen de resultaten het belang van meer balans tussen kosten, kwaliteit en flexibiliteit. “Software speelt een sleutelrol in de dagelijkse praktijk van kantoren, maar de resultaten laten zien dat de ruimte om te sturen beperkt is. Wanneer overstappen te ingewikkeld wordt en kosten blijven stijgen, ontstaat een situatie waarin kantoren vast komen te zitten in hun huidige software. Dat beperkt de ruimte om te sturen op kosten en om mee te bewegen met ontwikkelingen in de markt, maar raakt ook aan de kwaliteit van de dienstverlening, die mede afhankelijk is van software. Daarmee komt de wendbaarheid van de kantoren onder druk te staan en dat is een ontwikkeling die niet te negeren is.”