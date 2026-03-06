Nieuwe PBC-standaard van Visionplanner vereenvoudigt documentaanlevering

Visionplanner heeft Prepared by Client (PBC) gelanceerd, een geïntegreerde functionaliteit binnen het Visionplanner-platform die accountantskantoren helpt om klantinformatie vanaf de eerste aanlevering volledig, correct en tijdig te ontvangen.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de slimme AI-gedreven documentvalidatie. Zodra een klant een document uploadt, controleert de software automatisch op juistheid. Eventuele fouten worden direct gesignaleerd, zodat je altijd werkt met betrouwbare informatie zonder dat je alles handmatig hoeft te checken. PBC automatiseert de verzamelfase, waardoor de doorlooptijd van dossiers daalt. Hiermee winnen accountants kostbare tijd terug die direct besteed kan worden aan bijvoorbeeld proactief klantadvies.

De dagelijkse realiteit

De dagelijkse realiteit voor veel accountants is onvolledige informatie, tijdsdruk en versnipperde communicatie.

Accountants besteden vandaag nog veel tijd aan het opvragen, controleren en corrigeren van klantinformatie. Foutief aangeleverde documenten, handmatige checks en communicatie via verschillende kanalen leiden tot extra werkdruk, gemiste deadlines en een minder efficiënt proces. Bovendien gaat kostbare tijd verloren die beter besteed kan worden aan advies en vaktechnisch werk.

De gewenste situatie: ‘first-time-right’ aanlevering

Kantoren streven naar een situatie waarin documenten en informatie in één keer compleet en correct worden aangeleverd. Minder controleren, minder najagen, minder mailverkeer en meer vertrouwen op kwaliteit.



Een centrale plek om de status van verzoeken te volgen en direct inzicht te hebben in wat nog ontbreekt, is daarbij essentieel.

De introductie van PBC

Met de lancering van PBC biedt Visionplanner een oplossing die deze situatie dichterbij brengt. PBC bundelt de interactie tussen accountants en klanten in een geïntegreerde workflow en zorgt ervoor dat informatie vanaf het eerste moment zorgvuldig wordt gevalideerd, controle, eenvoud en inzicht in één omgeving.

Belangrijkste kenmerken van PBC:

Centraal overzicht voor realtime inzicht in openstaande verzoeken en deadlines. Geeft kantoren controle en helpt prioriteren.

Herbruikbare templates. Hiermee standaardiseer je het aanleverproces en werk je consistent binnen het kantoor.

Eenvoudig aanleverportaal voor ondernemers. Helpt klanten het juiste document te vinden en te uploaden.

AI-gedreven document validatie. Controleren op juistheid gebeurt automatisch bij upload, waardoor fouten direct worden gesignaleerd.

Geïntegreerd communicatieportaal. Vervangt versnipperd e-mailverkeer en zorgt dat alle uitwisseling centraal wordt vastgelegd in het dossier.

Oplossing voor accountantskantoren

PBC vermindert de werkdruk in de aanleverfase en verkort de doorlooptijd van het dossier. Een moderne, eenvoudige en intelligente ervaring voor je klanten die het imago van je kantoor versterkt.

Dankzij AI-validatie worden foutieve documenten al bij binnenkomst onderschept.

Klanten hoeven minder vaak opnieuw iets aan te leveren en accountants besteden minder tijd aan controles en opvolging.

Het resultaat:

Minder handmatig werk

Meer ‘first-time-right’ aanleveringen

Minder communicatie-frictie

Hogere dossierkwaliteit

Meer ruimte voor advies en klantcontact

Onderdeel van een breder platform

PBC is volledig geïntegreerd in Visionplanner en volledig inzetbaar binnen alle Visionplanner-modules, zoals Core, Compilation, Insights en Audit.

Van tussentijdse cijfers en advies, tot het samenstellen en controleren van jaarrekeningen. Door de centrale procesbewaking en geïntegreerde samenwerking binnen het platform ontstaat één consistente workflow van administratie tot rapportage.

Prepared by Client (PBC) is nu beschikbaar voor alle Visionplanner gebruikers.