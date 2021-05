NOW 5 loket nu open

Tien dagen eerder dan gepland is vanmorgen het vijfde NOW-loket bij UWV opengegaan. Ondernemers kunnen tot en met 30 juni loonsteun aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2021.

Door deze vervroeging kunnen werkgevers nog voor de salarisbetaling van mei hun eerste voorschot ontvangen, stelt UWV. De voorwaarden in de vijfde periode NOW zijn ongewijzigd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen.

Simulatietool

Ook voor de vijfde periode NOW heeft UWV een simulatietool online gezet die werkgevers helpt een goede inschatting te maken van hun situatie. Dat is van belang met het oog op de definitieve berekening van de tegemoetkoming, die later volgt. Wie minder omzetverlies heeft geleden dan opgegeven of te maken heeft met een dalende loonsom, kan worden geconfronteerd met een terugvordering. De simulatietool maakt dit inzichtelijk.

Nodig voor de aanvraag