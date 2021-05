‘Onafhankelijk fraudeonderzoek door advocaat per definitie niet onafhankelijk’

Bedrijven huren steeds vaker een prestigieus advocatenkantoor in om onderzoek te doen naar misstanden. (Forensisch) accountants zien die ontwikkeling met lede ogen aan. Volgens hen zijn advocaten per definitie niet onafhankelijk. Recente affaires lijken dat vermoeden te bevestigen.

Imtech

Daarover schrijft het Financieele Dagblad. De krant verwijst naar het rapport dat De Brauw in 2013 schreef over vermeende misstanden bij Imtech. Op basis van dit rapport lukte het Imtech om een succesvolle claimemissie te doen. Twee jaar laten ging het installatiebedrijf echter failliet. De curatoren hebben het rapport van De Brauw als ‘inhoudelijk onjuist, onvolledig en te rooskleurig’ bestempeld. Zij stellen dat de advocaten, die bij Imtech ook nog eens miljoenen euro’s verdienden als adviseur, ervoor kozen ‘de werkelijke problemen bij Royal Imtech niet te onthullen’ om zo de tent draaiende te houden. De kwestie is uitgemond in een tuchtprocedure tegen twee voormalige advocaten van De Brauw.

Verschoningsrecht

Accountants, curatoren, Kamerleden en inmiddels ook rechters waarschuwen steeds luider dat misleiding op de loer ligt bij onafhankelijk onderzoek door advocaten. Zij stellen dat advocaten per definitie een partijdige belangenbehartiger zijn en dus geen onafhankelijk en objectief onderzoek kunnen doen naar misstanden bij cliënten. Maar advocaten pikken graag een graantje mee in deze markt, die zo’n € 70 mln op jaarbasis doet. Voor bedrijven zijn advocaten vaak aantrekkelijker dan forensisch accountants, omdat advocaten verschoningsrecht hebben, waardoor ze gevoelige informatie geheim kunnen houden om de reputatie van een cliënt te beschermen.

Baker Tilly

Onafhankelijkheid speelt ook een rol in meerdere tuchtklachten die zijn ingediend tegen advocaten van NautaDutilh. Hier draait het onder meer om een onderzoek dat het advocatenkantoor in opdracht van Baker Tilly deed naar ‘de Cyprus-route’, een constructie om belasting te ontduiken. Baker Tilly was daarbij door justitie als verdachte aangemerkt. Baker Tilly had kort daarvoor fiscalist Gijs Fibbe als ‘tax partner’ aangetrokken om de internationale fiscale praktijk op de kaart te zetten. Saillant detail: zijn vader Bert Fibbe was toen partner bij NautaDutilh. Als strafrechtadvocaat was hij een directe collega van de advocaten die in opdracht van Baker Tilly ‘onafhankelijk onderzoek’ deden naar het belastingschandaal – een feit dat inmiddels ook is gemeld bij de Amsterdamse deken. In het Financieele Dagblad stelt Bert Fibbe dat hij ‘geen enkele betrokkenheid’ had bij het onderzoek naar de Cyprus-route. Dat was namelijk in handen van Joost Italianer, volgens Fibbe ‘een uitstekende collega’ die stevig genoeg in zijn schoenen staat om zich niet door derden te laten beïnvloeden. Meer wil Fibbe er niet over kwijt.

Bron: FD.