Ombudsman vindt controle coronasteun te hardvochtig

Vorige maand opende Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen een meldpunt voor ondernemers die gebruik hebben gemaakt van coronasteun. Hij vindt de overheidscontrole te hardvochtig.

Meldpunt

Na het openen van een meldpunt kreeg Van Zutphen al verhalen binnen van zo’n 500 ondernemers. Komende week komt hij met een eerste tussenstand. ‘Mijn beeld is nu dat de controle te hardvochtig is’ zei hij op BNR-radio. ‘Er is heel snel en ruimhartig gezegd dat ondernemers in aanmerking konden komen voor die steunmaatregelen. Ik vind, dat met diezelfde ruimhartigheid waarmee dat geld is toegezegd, nu ook gecontroleerd moet worden.’ Van Zutphen wil niet dat er straks problemen ontstaan doordat er bonnetjes missen of bepaalde informatie niet klopt. ‘Die mensen hebben om die steun gevraagd om te overleven, daar hebben ze het ook voor gebruikt. Voor het betalen van lasten of personeel. Ga dan niet achteraf een enorme controlefabriek oprichten en mensen vragen geld terug te betalen.’

Ruimte voor ambtenaren

Van Zutphen constateert dat ambtenaren zich door hun leidinggegevenden en de politiek gedwongen voelen de regels strikt toe te passen. Hierdoor vallen sommige ondernemers tussen wal en schip. Bijvoorbeeld doordat ze ziek waren in de referentieperiode en toen geen of een laag inkomen hadden. Van Zutphen wil dat ambtenaren meer ruimte krijgen om de steunmaatregelen meer naar de geest dan naar de letter te controleren. ‘Als je iedereen wantrouwt, dat veroorzaakt veel meer schade dan een mogelijke fraudeur die niet gepakt wordt.’

Bron: BNR