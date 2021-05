Voormalige eigenaren D-reizen moeten meewerken aan doorstart

De voormalige eigenaren van het D-reizenconcern moeten meewerken aan de doorstart van de reisorganisatie door Prijsvrij, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland vrijdag bepaald. Selten B.V., een vennootschap van de oud-eigenaren, moet haar pandrecht op de Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten), waaronder de merknaam van D-reizen, vrijgeven. De curatoren kunnen dan die IE-rechten overdragen aan Prijsvrij. Als Selten hier niet aan meewerkt, moet die vennootschap een dwangsom van 50.000 euro per dag betalen.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2021:4344

Doorstart Prijsvrij

De zaak werd aangespannen door de curatoren in het faillissement van het D-reizenconcern, die een doorstart zijn overeengekomen met Prijsvrij. Onderdeel van die overeenkomst is de overdracht van de IE-rechten van D-reizen aan Prijsvrij voor 500.000 euro. Voorwaarde voor het doorgaan van de doorstart is dat deze IE-rechten vrij van pandrechten en overige bezwaringen overgaat naar Prijsvrij.

Selten stelt echter een pandrecht te hebben op de IE-rechten en weigert mee te werken aan het vrij van pandrecht overdragen hiervan aan Prijsvrij. De voormalige eigenaren willen tot executie van het pandrecht overgaan en verzochten de voorzieningenrechter in een andere procedure om te bepalen dat de IE-rechten voor 2 miljoen euro van hen zullen worden. De curatoren vinden dat Selten met die opstelling misbruik van haar pandrecht maakt en vorderden dan ook (onder meer) medewerking van Selten aan de overdracht van de IE-rechten vrij van pandrecht.

Belangenafweging

Volgens de voorzieningenrechter komt het in de kwestie aan op de afweging van het verhaalsbelang van Selten tegen de belangen van de stakeholders in het faillissement van D-Reizen bij het realiseren van de doorstart. Die afweging valt uit in het voordeel van de stakeholders.

Belangrijke argumenten daarvoor zijn dat de curatoren de rechtsgeldigheid van het pandrecht nog onderzoeken en 500.000 euro apart houden om aan Selten uit te keren wanneer dat onderzoek leidt tot de conclusie dat haar pandrechten geldig zijn. Selten heeft niet aannemelijk gemaakt dat die rechten meer waard zijn. De doorstart leidt tot voortzetting van de onderneming en behoud van 140 winkels en ongeveer 650 arbeidsplaatsen. Die doorstart is ook goedgekeurd door de rechter-commissaris en ook de ondernemingsraad is daar positief over.

