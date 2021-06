Effect coronacrisis op financiële positie mkb is beperkt

Het aantal mkb-bedrijven met een liquiditeitstekort is vorig jaar met vijf procentpunten toegenomen, meldt DNB. In de coronacrisis is het aantal midden- en kleinbedrijven met een negatief eigen vermogen met twee procentpunten gegroeid.

Door omzetverlies hebben veel mkb-bedrijven hun liquiditeit en vermogenspositie zien verslechteren, concludeert DNB uit een analyse. Zoals bekend hebben met name de horeca, de reisbemiddeling en kunstensector het zwaar. De toezichthouder schat dat in 2020 circa 9.300 mkb-bedrijven door de coronapandemie in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Dat is een toename van vijf procentpunten. Zonder het staatssteunpakket zou dat gemiddeld zeven procentpunt zijn geweest. ‘De toename van het aantal mkb-bedrijven met een liquiditeitstekort is sterk geconcentreerd in bedrijfstakken die direct zijn geraakt door de contactbeperkende maatregelen, zoals eet- en drinkgelegen­heden (37 procentpunten), reisbemiddeling (36 procentpunten), logies (20 procentpunten), wellness (14 procentpunten), sport en recreatie (18 procentpunten) en de kunstsector (12 procentpunten).’ Maar hun beperkte aandeel in de economie dempt het totale effect.

Steunpakketten voorkomen een derde probleemgevallen bij horeca

Restaurants en cafés hebben de meeste profijt gehad van de staatssteun: zonder die middelen zou het aantal bedrijven met liquiditeitsproblemen met 48 procentpunt zijn toegenomen. Dat scheelt 11 procentpunt. Relatief gezien is ook de sport- en recreatiesector sterk geholpen met de steunpakketten: die hebben het aantal nieuwe bedrijven met acuut geldtekort met een derde beperkt. Dat geldt ook voor de wellness- en kunstbedrijven. In de reproductiemedia, waar het aandeel bedrijven met nieuwe liquiditeitsproblemen op 8 procentpunt ligt, hebben de steunregelingen dat percentage bijna gehalveerd.

Detailhandel

Bij de detailhandel is enerzijds het percentage bedrijven met een liquiditeitstekort (licht) gedaald in de subsectoren doe-het-zelf-artikelen en audio- en videoapparatuur, terwijl de kleding- en schoenenzaken een relatief sterke toename van het tekort kenden.

Negatief eigen vermogen

De verslechtering van de solvabiliteit doet zich vooral voor in de bedrijfstakken die direct zijn geraakt door de contactbeperkende maatregelen, maar daarbuiten valt het effect mee. ‘Dit komt doordat, bezien over heel 2020, het geraamde operationele verlies voor veel bedrijven relatief klein was ten opzichte van het eigen vermogen op de balans.’ In totaal is bij ongeveer 3.700 bedrijven het eigen vermogen negatief geworden. Dat is 2% van het totaal. ‘Ook hier geldt dat er een sterkere toename is in de bedrijfstakken die relatief zwaar zijn geraakt door de coronapan­demie. In deze bedrijfstakken had het steun- en herstelpakket een relatief grote, positieve impact.’

DNB baseert de inschatting van het effect van de coronapandemie op de financiële situatie van het Nederlandse mkb op de jaarrekening 2019, bedrijfsomzet, personeelsbestand en de uitgekeerde bedragen vanuit het steun- en herstelpakket (NOW, TOGS, TVL) in 2020.