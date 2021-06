‘Zaken doen met Engeland duurder door Brexit’ 

Bijna drie op de vijf (58%) bedrijven die zakendoet met het Verenigd Koninkrijk is bang dat hun bedrijfsvoering duurder wordt vanwege Brexit. Een kwart heeft de bedrijfsvoering nog niet aangepast.

Onzekerheid

Dit blijkt uit onderzoek van Banking Circle, gelicenceerde bank en betaalspecialist. Het onderzoek is uitgevoerd onder 337 managers werkzaam bij bedrijven die producten inkopen of verkopen aan bedrijven gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment heeft een kwart (25%) van de bedrijven hun bedrijfsvoering nog niet aangepast aan Brexit. Dat dit percentage zo hoog is, is mogelijk te wijten aan het feit dat maar liefst een derde van de bedrijven nog niet weet wat de impact is van Brexit op de algehele bedrijfsvoering en de financiële situatie van het bedrijf.

Producten of diensten

Uit het onderzoek blijkt ook dat relatief veel ondernemingen door Brexit hinder ervaren in het afnemen van diensten of producten. Zo geeft bijna een derde (30%) aan dat er producten of diensten zijn die zij nu niet meer kunnen afnemen.