Gids boekhoudsoftware 2021 nu uit

De ‘Gids boekhoudsoftware 2021’ gaat in op nagenoeg alle standaard boekhoudsoftware die in Nederland op de markt is met per pakket inzicht in vele functies en eigenschappen. De gids, uitgegeven door GBNED, is gericht op het mkb en grote organisaties.

Gelijktijdig heeft het onderzoeksbureau aanvullend de (eenmalige) uitgave ‘Boekhoudsoftware: ontwikkeling en innovatie 2021’ uitgebracht. In tegenstelling tot de Gids boekhoudsoftware beschrijft deze uitgave de ontwikkeling en innovatie van boekhoudsoftware, bezien vanuit de bril van softwareleveranciers. Voor deze uitgave heeft GBNED de leveranciers van boekhoudsoftware gevraagd welke functionaliteit de afgelopen twaalf maanden is gerealiseerd binnen hun software en ook wat er op de rol staat voor de komende twaalf maanden.

