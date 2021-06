‘Stem ZZP’er onvoldoende gehoord bij flexakkoord’

Werkgevers en werknemers hebben een advies naar de Sociaal-Economische Raad gestuurd over hervorming van de arbeidsmarkt. Maar de stem van ZZP’ers wordt onvoldoende gehoord, stelt Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).

Paal en perk

Cristel van de Ven, voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en mede-eigenaar van zorgverlener Factor Vijf, zei dat maandagmorgen op BNR. Ze reageert op het advies van werkgevers en werknemers aan de SER, een stuk dat zonder twijfel aan de formatietafel besproken wordt. In het stuk gaat het ook over de positie van flexwerkers, een groep die door de coronacrisis groter is geworden. Vrijwel alle partijen vinden dat er paal en perk moet worden gesteld aan flexibele arbeid en dat er te veel onwenselijke situaties zijn ontstaan.

Beetje ouderwets

Maar ZZP’ers zelf zijn bij het advies te weinig betrokken geweest. Dat komt onder meer omdat het lastig te bepalen is wie deze groep nu vertegenwoordigt: zijn dat de werkgevers of de werknemers? VZN schreef niet mee aan het stuk. Samen met Ondernemend Nederland (ONL) en vakbond AVV sloot de zelfstandigenorganisatie een eigen akkoord om aan minister Wouter Koolmees aan te bieden. ‘In het SER-advies wordt wel gekeken naar zelfstandigen, maar er zijn geen onafhankelijke zelfstandigen betrokken geweest. Er wordt gekeken naar hoe zelfstandigen sociale zekerheid kunnen opbouwen, maar de SER doet dat via de klassieke paden. Ik had het graag wat moderner gezien.’