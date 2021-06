Toch nog drie maanden langer uitstel van belastingbetaling

Het kabinet geeft ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis alsnog drie maanden extra uitstel van het betalen van belastingen. Het uitstel liep aanvankelijk op 1 juli af, maar wordt nu verlengd naar 1 oktober. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën geeft daarmee alsnog gevolg aan een motie van de Tweede Kamer, heeft hij dinsdagavond aangegeven.

Wens Tweede Kamer

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wilde langer uitstel van belastingbetaling. Begin deze maand werd daarover een motie van de VVD aangenomen, maar het kabinet zag er aanvankelijk weinig in en ontraadde het voorstel. Minister Hoekstra gaf daarbij aan het “echt verstandig” te vinden als bedrijven per 1 juli weer aan hun belastingverplichtingen gaan voldoen. Het kabinet voerde daarbij aan dat de economie inmiddels weer dusdanig op gang is gekomen dat de meeste ondernemers voldoende verdienen om hun belastingen, zoals btw en loonheffing, te betalen.

Kabinet past standpunt aan

Volgens de Kamer geldt dat echter nog lang niet voor alle ondernemers en kan die groep in geldproblemen komen als de uitstelmogelijkheid nu wordt afgeschaft. Het kabinet blijkt toch gevoelig voor dat argument en zal de motie dus alsnog uitvoeren. Daarmee krijgen ondernemers nog eens drie maanden respijt.

Belastingschulden moeten vanaf volgend jaar oktober terugbetaald gaan worden. Bedrijven hebben daar vijf jaar de tijd voor.

Bron: NOS