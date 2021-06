Loket TVL tweede kwartaal met vertraging alsnog geopend

Vanwege de aanpassing van de referentiesystematiek die het kabinet in mei aankondigde duurde het langer dan aanvankelijk de bedoeling was, maar vrijdag is dan toch het TVL-loket geopend voor ondernemers die in het tweede kwartaal van 2021 geraakt zijn door de coronamaatregelen. Ondernemers kunnen vanaf 25 juni 08:00 uur de TVL Q2 2021 aanvragen.

Wijzigingen

Het subsidiepercentage is bij de TVL Q2 verhoogd van 85% tot 100%. Ondernemers kunnen nu kiezen tussen 2 referentieperioden: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Startende ondernemers die voor 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister kunnen daardoor ook TVL Q2 aanvragen. Mkb-bedrijven kunnen maximaal € 550.000 subsidie voor het tweede kwartaal ontvangen. Voor grote bedrijven is dat eenmalig € 1.200.000. Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen.

Keuze tussen 2 referentieperioden

Ondernemers krijgen de mogelijkheid om het derde kwartaal van 2020 te kiezen als referentieperiode, in plaats van het tweede kwartaal van 2019. Hier worden met name ondernemers mee geholpen die door uiteenlopende omstandigheden, zoals een verbouwing, minder of geen omzet hebben gemaakt in de oorspronkelijke referentieperiode in 2019. Daarnaast komen hiermee ook startende ondernemers die zich voor 30 juni 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister in aanmerking voor de TVL-regeling.

Voorwaarden TVL Q2 2021

Ondernemers kunnen een aanvraag indienen bij de RVO bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Het minimum subsidiebedrag is € 1.500. Voor mkb-bedrijven (tot en met 250 werknemers) is het maximum subsidiebedrag € 550.000; voor grote bedrijven met meer werknemers is dat eenmalig € 1.200.000. Bekijk hier alle voorwaarden TVL Q2 2021.

De TVL tot nu toe: € 4 miljard steun

In totaal kwamen er sinds de invoering van de TVL in de zomer van 2020 in 3 TVL-openstellingen meer dan 250.000 aanvragen binnen. Daarbij heeft de RVO een bedrag van ruim 4 miljard euro steun aan ondernemers toegekend. In het eerste kwartaal van 2021 deden meer dan 113.000 ondernemers een TVL-aanvraag. Van deze aanvragen zijn er tot nu toe zo’n 98.000 toegekend.