Loonkostenvoordelen en overname onderneming: hoe zit het?

Bij overname van een onderneming krijgt de werkgever geen nieuw recht op een loonkostenvoordeel (LKV). De werkgever zet de dienstbetrekking namelijk voort.

Het gaat bij een overname niet om het in dienst nemen of herplaatsen van een werknemer. Dat is wel een voorwaarde voor het LKV. Bij een fusie of splitsing van een onderneming is sprake van overname, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv. Bij een doorstart of overname na een faillissement is meestal geen sprake van overname van een onderneming. Dan kan dus wel een nieuw recht op LKV ontstaan, als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Vier loonkostenvoordelen

Sinds 1 januari 2018 zijn er 4 loonkostenvoordelen:

LKV oudere werknemer (56+); LKV arbeidsgehandicapte werknemer; LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden; LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

De werkgever heeft recht op LKV als hij een werknemer in dienst neemt die in ieder geval voldoet aan de volgende voorwaarden:

Hij is verzekerd voor een of meer werknemersverzekeringen.

Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Hij was in de 6 maanden voor hij in dienst kwam, niet bij dezelfde werkgever in dienst. (let op: dit geldt niet voor LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer)

Daarnaast gelden per LKV aanvullende voorwaarden.

Verder moet de werkgever:

een doelgroepverklaring van de werknemer hebben (bewaar deze bij de loonadministratie). Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden;

in de aangifte loonheffingen het loonkostenvoordeel voor de werknemer aanvragen.

Voldoen de werkgever en de werknemer aan alle voorwaarden, dan mag de werkgever het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar aanvragen voor deze werknemer. Bij LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer mag de werkgever het loonkostenvoordeel vanaf het moment van herplaatsing maximaal 1 jaar aanvragen voor deze werknemer. UWV gebruikt de rubriek ‘Verloonde Uren’ in de loonaangifte om de hoogte van de loonkostenvoordelen vast te stellen. Je moet er daarom op letten dat je deze rubriek correct invult.

Overzicht loonkostenvoordelen

Loonkostenvoordeel Per verloond uur Maximaal per jaar (30-urige werkweek) Maximale duur Oudere werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar Arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000 3 jaar Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 1 jaar

Overname onderneming

Neemt een werkgever een onderneming geheel of gedeeltelijk over, dan gaat het recht op het LKV niet naar hem over. Voor de overgenomen werknemers krijgt de werkgever ook geen nieuw recht op het LKV. Bij de overname van een onderneming zet de werkgever de dienstbetrekking van de werknemers namelijk voort. Er is geen sprake van in dienst nemen of herplaatsen van een werknemer, wat wel een voorwaarde is voor het LKV.

Bij een fusie of splitsing van een onderneming is sprake van overname, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv.

Doorstart of overname na faillissement

Bij een doorstart of overname na een faillissement is meestal geen sprake van overname van een onderneming. Dan kan dus wel een nieuw recht op LKV ontstaan bij voldoen aan de voorwaarden.

Bron en meer informatie: Handreiking loonkostenvoordelen op Forum Salaris