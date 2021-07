Steunmaatregelen en toch failliet of opgeheven: de cijfers op een rij

Het CBS heeft onderzocht hoeveel bedrijven die aanspraak maakten op één of meer van de steunmaatregelen toch zijn opgeheven of failliet verklaard. Tussen april 2020 en eind maart 2021 werden ruim 13 duizend bedrijven opgeheven die gebruikmaakten van ten minste één steunmaatregel van de overheid in verband met corona, meldt het CBS. Van alle opgeheven bedrijven gebruikte 10 procent een steunmaatregel. Bij bedrijven die (deels) failliet gingen was dat ruim 53 procent.

Faillissementen vormen maar een klein deel van de bedrijfsopheffingen en het aantal faillissementen is historisch laag. Van de ruim 586 duizend bedrijven die tussen april 2020 en maart 2021 gebruikmaakten van coronasteun werd ruim 2 procent opgeheven. Voor bedrijven zonder steun lag dit percentage op 9. Het gaat om voorlopige cijfers

3 procent van bedrijven met belastinguitstel opgeheven

Van de grotere steunmaatregelen werd de Tozo het meest gebruikt. Van de ruim 300 duizend bedrijven van ondernemers die de Tozo-regeling gebruikten, zijn er 2,8 duizend (1 procent) opgeheven. Van bedrijven die gebruikmaakten van de mogelijkheid tot uitstel van belastingbetaling werd 3 procent opgeheven. Dit zijn bijna 7 duizend bedrijven, ruim de helft van de opgeheven bedrijven die een of meer steunmaatregelen gebruikten. Van de TVL maakten nog geen 100 duizend bedrijven gebruik. In deze groep zijn 1,2 duizend bedrijven opgeheven.

Uitgestelde belastingbetaling ook meest voorkomend bij faillissement

Bijna 2,2 duizend bedrijven kregen in de periode april 2020 tot en met maart 2021 te maken met een faillissement van een of meer juridische onderdelen. Van deze bedrijven gebruikten bijna 1,2 duizend ten minste een steunmaatregel vanwege corona. Ruim de helft van deze 1,2 duizend bedrijven ging volledig failliet, de rest ging deels failliet en werd niet opgeheven. Bijna driekwart van de (deels) gefailleerde, gesteunde bedrijven maakte op een zeker moment gebruik van uitstel van belastingbetaling. Het is niet bekend in hoeverre de betaling op het moment van faillissement al was voldaan.

Bijna 60 procent van de (deels) gefailleerde bedrijven met steun maakte gebruik van de NOW. In het tweede kwartaal van 2020 hebben bijna 195 duizend bedrijven de TOGS ontvangen. Van 482 bedrijven die TOGS ontvingen gingen een of meerdere juridische onderdelen failliet. Bij ongeveer een derde gebeurde dit al in het tweede kwartaal van 2020. Bijna de helft ging voor het einde van het jaar (deels) failliet en het overige gedeelte in het eerste kwartaal van 2021.

