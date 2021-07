Vader en zoon verdacht van grootschalige btw-carrouselfraude

Een vader en zoon en een medewerker van hun onderneming staan deze week terecht bij de rechtbank in Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen belastingfraude, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie met als doel het plegen van btw-carrouselfraude. Het belastingnadeel zou tenminste 5 miljoen euro zijn.

Snelle handel, flinke winsten

“Snelle handel, amper voorraad, krappe marges, een hoog volume en daardoor flinke winsten. Zo kunnen we de handel van verdachten typeren”, stelde de officier. “Als we de verdachten mogen geloven, hebben we te maken met slimme, snelle handelaren en volstrekt legitieme handel. Er was altijd wel wat in- en te verkopen en vraag en aanbod konden bijna niet tegen elkaar op. Men vertrouwde de handel en men vertrouwde elkaar. Onderhandelen over de prijs was niet nodig, zo goed als altijd wisten verdachten hun goederen binnen afzienbare tijd en belangrijker nog met winst te verkopen.”

Strafeis

Het OM constateert dat de verdachten hebben samengewerkt en daarbij vele miljoenen onterecht aan voorbelasting zijn teruggevraagd. Het nadeel is berekend op 5 miljoen euro. Dit betreft echter enkel de ten onrechte opgevoerde voorbelasting. Een fraude van een dergelijke omvang, gepleegd in georganiseerd verband en met inzet van vele katvangers, buffers en andere verhullende partijen, kan wat justitie betreft niet anders dan worden afgestraft met gevangenisstraffen.

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar voor de zoon, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar voor de vader en een gevangenisstraf van 2 jaar voor de medewerker, waarvan 1 jaar voorwaardelijk vinden de officieren hier dan ook op zijn plaats.

Bron: OM