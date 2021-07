Accountantsproducten voor aanvraag TVL nu beschikbaar

Ondernemers die een aanvraag van € 125.000 of hoger doen, moeten bij de aanvraag een accountantsproduct aanleveren. Dit geldt voor TVL Q1 2021 (alleen de grote ondernemingen) en TVL Q2 2021. Het accountantsproduct voor de aanvraag is op 13 juli goedgekeurd en nu beschikbaar, meldt de RVO.

De NBA Werkgroep COPRO heeft drie producten voor de aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) goedgekeurd.

Drie goedgekeurde producten

Er zijn nu drie goedgekeurde producten:

A: Accountantsproduct voor de overeengekomen specifieke werkzaamheden mkb-ondernemingen TVL Q2 2021

B: Accountantsproduct voor de overeengekomen specifieke werkzaamheden grote ondernemingen TVL Q1 2021

C: Accountantsproduct voor de overeengekomen specifieke werkzaamheden grote ondernemingen TVL Q2 2021

Product voor vaststelling nog niet goedgekeurd

Mkb’ers en grote ondernemingen hebben voor de vaststelling van Q1 en Q2 ook accountantsproducten nodig. Deze zijn nog niet goedgekeurd.

Wat levert een ondernemer per periode aan? Aanvraag boven € 125.000 TVL Q1 2021 TVL Q2 2021 Mkb-onderneming Aanvraag Niet nodig om aan te leveren A Vaststelling Product volgt later Product volgt later Grote onderneming Aanvraag B C Vaststelling Product volgt later Product volgt later

Wacht op verzoek om aanvullende informatie

Ondernemers kunnen het accountantsproduct vanaf 14 juli laten invullen door de accountant. De RVO stuurt ondernemers een verzoek om aanvullende informatie. Na dit verzoek kan de ondernemer het accountantsproduct bij de aanvraag uploaden in het online dossier.

De RVO vraagt alle ondernemers hierop te wachten. Als de aanvraag al is gedaan, is het helaas niet meer mogelijk het accountantsproduct zelf toe te voegen. Dat kan alleen na een verzoek van de RVO. En zonder accountantsproduct mag de RVO een aanvraag niet in behandeling nemen.

Bron: RVO