Een op vijf werkgevers betaalt geen vaste reiskostenvergoeding meer

Bijna een op de vijf werkgevers is met ingang van 1 januari 2021 gestopt met een vaste reiskostenvergoeding. Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet onder 570 werkgevers.

Veertig procent van de organisaties heeft nu zowel de mogelijkheid tot een vaste reiskostenvergoeding als een vergoeding op basis van reisdagen. Voor 22 procent van de organisaties geldt dat alle medewerkers die voor 13 maart 2020 al bij het bedrijf in dienst waren nog een vaste reiskostenvergoeding krijgen.

Nederlanders werken meer thuis sinds de coronacrisis en reizen minder. Vaste reiskostenvergoedingen die zijn afgesproken voor 13 maart 2020 mogen ook de komende maanden nog doorlopen. De tijdelijke goedkeuring werd eerder al verlengd tot 1 juli. In verband met de langer durende coronacrisis heeft het kabinet de goedkeuring opnieuw verlengd, nu tot 1 oktober 2021. Werknemers mogen na 1 oktober voor thuiswerkdagen geen onbelaste reiskostenvergoeding meer ontvangen.

Praktische regeling

Joke van der Velpen, manager Wet- & Regelgeving bij Visma | Raet:

“Om te voorkomen dat werkgevers aan forenzende werknemers iedere maand een andere reiskostenvergoeding moeten betalen, heeft de fiscus de zogenaamde praktische regeling voor een vaste reiskostenvergoeding in het leven geroepen. Dat scheelt werkgevers en werknemers een hoop administratief werk. Als het besluit noodmaatregelen coronacrisis na 1 oktober 2021 niet wordt verlengd en/of de coronacrisis voorbij is, mogen werknemers voor thuiswerkdagen geen onbelaste reiskostenvergoedingen meer ontvangen. De reguliere fiscale regelgeving rondom de reiskostenvergoeding zal vanaf dan weer leidend zijn voor alle werknemers. Dit betekent dat werknemers die in de toekomst geheel of meer dan twee dagen thuis werken een reiskostenvergoeding ontvangen op basis van de daadwerkelijke reisbewegingen. Hierdoor neemt de administratieve last voor werkgevers toe.”

Geen efficiënte manier

25 procent van de organisaties geeft aan dat geen zicht meer hebben op de aankomende wettelijke wijzigingen met betrekking tot de reiskosten. 47 procent van de werkgevers geeft aan dat ze op dit moment geen efficiënte manier hebben om de reiskosten in hun systemen te verwerken.