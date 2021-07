Zonnepanelen rechtvaardigen nog geen btw-aftrek op bouwkosten woning

Het installeren van zonnepanelen brengt niet met zich mee dat (ook) de btw op de kosten van het laten bouwen van een huis afgetrokken kunnen worden, zo oordeelt de Hoge Raad.

Een bedrijf – ‘een samenwerkingsverband van twee levenspartners’ – heeft in 2015 een perceel bouwgrond gekocht en daar een woonhuis laten bouwen. Er komen zonnepanelen op het dak. Het stel gaat in het huis wonen; een werkkamer wordt (belast) verhuurd aan het bedrijf waarvan een van de partners de dga is.

Alles in het kader van exploitatie zonnepanelen

Het bedrijf van de twee vraagt de Belastingdienst om een aanvullende teruggaaf: het perceel en het woonhuis worden ook voor de exploitatie van de zonnepanelen gebruikt. Daarom is er ook recht op aftrek van de omzetbelasting die is betaald voor de aankoop van het perceel en de bouw van het woonhuis, voor zover die verband houdt met de door de zonnepanelen opgewekte energie die tegen vergoeding wordt geleverd aan het energiebedrijf. De fiscus weigert dat en de zaak komt voor de rechter.

Geen direct verband

Het gerechtshof had geoordeeld dat er onvoldoende verband is tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de aanschaf van het perceel en de bouw van het woonhuis. Volgens het hof is niet aannemelijk dat de kosten van het perceel en/of de bouw van het woonhuis op enigerlei wijze rechtstreeks of als algemene kosten zijn verdisconteerd in de prijs die belanghebbende van de energiemaatschappij voor de levering van elektriciteit ontvangt.

De Hoge Raad laat dat oordeel in stand: het samenwerkingsverband zou de kosten voor het perceel en het woonhuis hoe dan ook hebben gemaakt, ook als er geen zonnepanelen waren aangeschaft, ‘zodat niet kan worden gezegd dat deze uitgaven zijn gemaakt ten behoeve van het met zonnepanelen opwekken en tegen vergoeding leveren van energie.’ Er is daarmee geen rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de verwerving van het perceel en de bouw van het woonhuis enerzijds en de levering van energie anderzijds.

Het paar is niet de enige die bij de fiscus heeft geprobeerd extra btw-aftrek te krijgen in verband met de zonnepanelen. Onlangs oordeelde de rechtbank nog in vier zaken dat het installeren van zonnepanelen nog niet betekent dat privé-personen een huis laten bouwen in de hoedanigheid van ondernemer.

Uitspraak Hoge Raad, 16 juli 2021