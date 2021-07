Financieel adviseur voelt zich ‘gepakt’ door AFM

Onlangs legde de AFM een financieel advieskantoor een last onder dwangsom op van 2000 euro per dag wegens niet voldoen aan de informatieplicht. Eigenaar Alex van Zanten zegt zich ‘gepakt’ te voelen.

Advieskantoor Zeker van Zanten heeft een boete van de AFM gekregen omdat het meerdere keren niet heeft voldaan aan de informatieverzoeken van de toezichthouder. De vragenlijst MMAB en Wwft 2021 (Marktmonitor) werden niet door het kantoor ingevuld en op herinneringen werd niet gereageerd. De AFM heeft een dwangsom van 2.000 euro per dag met een maximum van 20.000 euro opgelegd. De eigenaar van het kantoor, Alex van Zanten, schreef een reactie onder een bericht op VVP Online.

Hartproblemen

Hartproblemen waren er volgens Van Zanten de oorzaak van dat het hem niet lukte de vragenlijst MMAB en Wwft 2021 (Marktmonitor) tijdig in te vullen. In een reactie schrijft hij: “Ik heb de afgelopen maanden diverse malen in het ziekenhuis gelegen met ernstig hartfalen en de gevolgen daarvan. Ook de laatste weken lag ik in het ziekenhuis met een te lage bloeddruk, door te hoge medicatie en bloedarmoede. Gisteravond heeft mijn vrouw alles ingevuld, omdat op de hartbewaking geen apparatuur gebruikt mocht worden. Ik ben net ontslagen uit het ziekenhuis en kan dus dit bericht typen.”

Gepakt

Van Zanten schrijft verder: “Hartelijk dank AFM voor niets. Grote bedrijven die al jaren geen jaarcijfers deponeren en geld lenen van klanten zonder prospectus ongemoeid laten maar deze kleine tussenpersoon die ernstig ziek in het ziekenhuis ligt wel pakken.”