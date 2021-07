VK ook ná brexit belangrijkste handelsland voor driekwart BV Nederland

Brexit heeft voor 1 op de 3 bedrijven geen invloed op de keuze om handel te drijven met het Verenigd Koninkrijk.

Voor driekwart (74%) van de Nederlandse bedrijven is ook ná de Brexit het Verenigd Koninkrijk het belangrijkste handelsland. Dit blijkt uit het onderzoek dat Banking Circle, gelicenceerde bank en aanbieder van financiële infrastructuur, uitvoerde onder 337 managers werkzaam bij bedrijven die zaken doen met bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk. Waar de een vreest voor het verlies van klanten als gevolg van de Brexit, geeft bijna de helft (45%) van de bedrijven aan zich hier geen zorgen over te maken.

Beperkingen door Brexit

De meningen over de Brexit zijn verdeeld en dit is ook terug te zien in het onderzoek van Banking Circle. Waar een derde (30%) van de bedrijven bepaalde producten en diensten uit het Verenigd Koninkrijk niet meer kan afnemen vanwege de Brexit, geeft de helft (50%) van de bedrijven aan hier geen last van te hebben. Voor 33 procent van de bedrijven is de Brexit geen reden om in de toekomst minder handel te drijven met het Verenigd Koninkrijk.

Blik op de toekomst

Hoewel de Brexit veel veranderingen en onduidelijkheid met zich meebrengt, geeft een groot deel van de bedrijven aan hier in zekere mate op voorbereid te zijn. Zo geeft de helft (50%) van de bedrijven aan precies te weten hoe groot de impact van de Brexit is op hun bedrijfsvoering. Tegelijkertijd kiest 61 procent bedrijven ervoor om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de Brexit. ‘Er is een duidelijke verdeeldheid zichtbaar in de resultaten’, aldus Marcus Yarbug, Head of Sales Benelux bij Banking Circle. ‘Dat is waarschijnlijk te wijten aan de impact die Brexit heeft op organisaties. Brexit vraagt van alle partijen enige vorm van aanpassing. Alleen zullen deze aanpassingen voor de ene organisatie ingrijpender zijn dan de ander. Bij Banking Circle zorgen we er in ieder geval voor internationale betalingen zo simpel mogelijk zijn. Dat scheelt bedrijven veel tijd en moeite en maakt dat zij geen rekening hoeven te houden met hogere kosten als gevolg van de Brexit.’