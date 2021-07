Hoe staat het met afhandeling bezwaren tegen afwijzing TVL?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat in een update in op de afhandeling van bewaren tegen afwijzingen van aanvragen voor TVL-steun. Bij TVL jun-sep is er wat vertraging opgelopen in de afhandeling.

Vraagt een ondernemer TVL aan en is hij het niet eens met de afwijzing van de RVO? Of bijvoorbeeld met de hoogte van de definitieve subsidie? Ondernemers kunnen tegen elk besluit bezwaar aantekenen.

Ruim de helft afgehandeld

Op een totaal van 355.765 TVL-besluiten is tot nu toe 10.890 keer bezwaar gemaakt, meldt de RVO. Hiervan zijn er 4.344 afgehandeld en nog 6.546 in behandeling. 53% van de afgehandelde bezwaren is gegrond verklaard. De RVO heeft extra mensen ingezet om bezwaren op tijd te kunnen afhandelen.

Inboeken bezwaren

Bij TVL jun-sep heeft de RVO 95% van de bezwaren afgehandeld. Zodra de uitvoeringsinstantie het bezwaar in behandeling neemt, belt of mailt de RVO de bezwaarmaker in principe meteen. Helaas heeft het inboeken van de bezwaren wat vertraging opgelopen, laat RVO weten. Het kan daarom iets langer duren voordat de bezwaarmaker een reactie krijgt.