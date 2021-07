NBA consulteert wijzigingen definities in regelgeving

De NBA consulteert diverse wijzigingen van definities in de regelgeving voor accountants.

De NBA heeft een overzicht gemaakt met alle begrippen uit de regelgeving in de Handleiding regelgeving accountancy (HRA). Dat overzicht wordt als bijlage toegevoegd aan de HRA 2022. ‘De NBA wil het makkelijker maken voor accountants en andere belanghebbenden om kennis te nemen van definities.’ Verder worden wijzigingsvoorstellen voor definities uit diverse regels voor accountants voorgelegd. De wijzigingen in definities betreffen verduidelijkingen en wetgevingstechnische verbeteringen zoals het beter gebruik maken van verwijzingen. ‘Hiermee zijn geen inhoudelijke wijzingen beoogd, dat wil zeggen geen andere reikwijdte of werking van de betreffende regelingen.’

De wijzigingen zijn aangebracht in de Verordening inzake de onafhankelijkheid (ViO), de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) en in diverse andere verordeningen en nadere voorschriften.

Reageren op het consultatiedocument kan tot 3 september via consultatie-wet-enregelgeving@nba.nl.