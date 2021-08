Verzekeringspremies grote bedrijven met meer dan 20% gestegen

Nederlandse (grote) bedrijven zijn dit jaar voor hun schadeverzekeringen gemiddeld 22% meer gaan betalen. Dat concludeert verzekeringsmakelaar Marsh aan de hand van een onderzoek.

Marsh hield voor de tweede keer de Nationale Benchmark Schadeverzekeringen, waarin onder meer is gekeken naar de factoren goede dekking, juiste prijs, passende voorwaarden, dynamische premies, inzicht & overzicht en een afgestemd risicoprofiel. De focus bij het onderzoek ligt bij de grotere bedrijven: de helft van de 400 deelnemers is beslisser in een organisatie met meer dan 500 fte. Voor 29% geldt dat zij werken bij een bedrijf met minder dan 250 fte. Van de deelnemers is ruim 20% CFO of manager Finance, een kleine 15% is controller.

Preventie kost steeds meer

De onderzochte bedrijven zijn voor risicoverzekeringen dit jaar liefst 22% meer gaan betalen, met uitschieters tot 100%. Vorig jaar was de premieverhoging nog gemiddeld 12%. Bovendien zijn de voorwaarden en eisen in veel gevallen verslechterd. Zo heeft meer dan de helft van de bedrijven (58%) te maken gekregen met aanvullende eisen op preventiegebied. ‘Hiermee is een investering van gemiddeld € 276.000 gemoeid. Dit is een toename van 15% ten opzichte van vorig jaar.’ Bij 16% van de deelnemers is de premie niet gestegen; een kwart geeft aan dat de polisvoorwaarden zijn verslechterd.

Meesten waren verrast

Ruim de helft van de bedrijven ziet ruimte voor verbetering bij het vernieuwen van de verzekeringen en de overgrote meerderheid (81%) had bij de laatste contractverlengingen een negatieve ervaring omdat de bedrijven werden verrast door de impact van de verharde verzekeringsmarkt. Bovendien kan de focus beter worden verlegd naar risico’s in plaats van polissen, aldus Marsh: ‘Veel bedrijven focussen op het vergelijken van verzekeringen terwijl een diepgaande initiële analyse van de risico’s zorgt voor hogere tevredenheid over de continuatie.’ Het principe van Total Cost of Risk wordt door driekwart van de bedrijven toegepast; 35% zegt daardoor meer controle en invloed op de premies te ervaren.

Verzuimbegeleiding kan beter

Verder zien bedrijven nog verbetermogelijkheden bij de begeleiding van zieke werknemers: ruim 46% is daar niet tevreden over. Ruim 60% van de ondernemingen is meer gaan betalen voor verzuim- en WIA-verzekeringen. Gemiddeld pakt de rekening dit jaar 5,6% duurder uit.

Helft voorziet meer premiestijging

Hoewel bedrijven dus ongaangenaam verrast werden door de hoge premies, is de prijs juist de factor die het minst belangrijk wordt gevonden. Goede dekking staat bovenaan. Voor komend jaar verwacht 57% een verdere premiestijging, danwel een verslechtering van de voorwaarden.