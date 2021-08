Rechtszaak om kritische rapporten over financieel beheer onderwijsstichting

De Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) treffen maandag de onderwijsinspectie voor de rechter. Die heeft de scholen een onvoldoende gegeven, onder meer omdat er sprake is van dubieuze transacties tussen de scholen onderling en tussen een van de scholen en de bestuursvoorzitter.

Volgens de SvPO is die kritiek niet onderbouwd en moeten de rapporten van tafel.

De inspectie maakte begin van de zomer rapporten openbaar over de acht scholen die aangesloten zijn bij de stichting. Drie ervan kregen het predikaat ‘zeer zwak’. De SvPO had vooraf nog via een kort geding geprobeerd de publicatie tegen te houden, maar dat lukte niet. Het belang bij de openbaarmaking van de rapporten weegt zwaarder dan het belang bij een opschorting van de openbaarmaking, oordeelde de Amsterdamse rechter.

Driekwart docenten opgestapt

De inspectie beoordeelde voor alle scholen het financieel beheer als onvoldoende, mede vanwege diverse financiële transacties die niet door de beugel zouden kunnen.

Zo heeft het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp € 1,75 miljoen overheidsgeld beschikbaar gesteld aan de zusterschool in Hoorn voor de aankoop van een nieuw gebouw.

Onoirbaar, aldus de inspectie, die ook kritisch is op het toezicht en de jaarrekeningen. In Hurdegaryp is het al een tijd onrustig, meldt de Leeuwarder Courant, vanwege een groot verloop onder het personeel: driekwart van de leerkrachten zou inmiddels zijn opgestapt. Een docent werd geschorst omdat hij in de media sprak over een angstcultuur en andere scholen opriep om leerlingen van de school op te nemen. Die schorsing werd in juni door de rechter teruggedraaid.

Belangenverstrengeling en schuiven met geld

Het financiële beleid van het Koopmans College in Hurdegaryp wordt door de inspectie in een van de rapporten gefileerd: er zijn transacties met de stichtingen van de bestuursvoorzitter en familieleden. ‘Ongewenste belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen’, concludeert de inspectie. Zo is de bestuursvoorzitter via een eigen stichting tevens eigenaar en leverancier van het geautomatiseerd leersysteem Workbook en het administratiepakket. Daar gaat jaarlijks tot anderhalve ton naartoe. Geldstromen worden niet of niet goed verantwoord. Tussen de verschillende SvPO-scholen is de afgelopen jaren bovendien over en weer met meer dan € 5 miljoen geschoven voor de huisvesting. Naast de overheidsbijdrage draaien de scholen ook op ouderbijdragen van enkele honderden euro’s per kind per jaar. Die ouderbijdrage zou in lesmateriaal zijn gestoken, terwijl dat al uit de rijksbijdrage wordt gefinancierd. Kortom: de transparantie van de besteding van overheidsgeld is in het geding, vindt de inspectie.

Maar de SvPO ziet dat anders en vindt dat de conclusies niet zijn onderbouwd. Ondertussen zijn de scholen wel onder verscherpt toezicht gesteld. Maandag proberen ze de rechter ervan te overtuigen dat de rapporten niet deugen.

Bron: Leeuwarder Courant/Onderwijsinspectie