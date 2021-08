ABN AMRO opnieuw verdachte vanwege fiscale truc

Het Openbaar Ministerie doet opnieuw onderzoek naar ABN Amro. Daarbij gaat het om het terugvorderen van dividendbelasting door een derde partij. Daarnaast heeft de bank 79 miljoen euro apart gezet in verband met een Duitse kwestie over een nieuwe interpretatie van de belastingwetgeving bij de oosterburen. Dat bleek deze week bij de presentatie van de kwartaalcijfers van ABN AMRO.

Dividendstripping

De bank laat verder niet veel los over de Nederlandse zaak, die betrekking heeft op de periode 2009 tot 2013. Het lijkt er echter op dat het gaat om een oude cum/ex-fraudezaak rond Morgan Stanley, dat door ABN AMRO zou zijn geholpen met illegale dividendstripping (het onterecht terugvragen van dividendbelasting). De Amerikaanse zakenbank kreeg vorig jaar in een beroepszaak te horen dat het nog miljoenen euro’s moest terugbetalen aan de Nederlandse fiscus vanwege onterechte terugvorderingen. Die zaak ligt nu nog voor bij de Hoge Raad.

ABN AMRO is naar eigen zeggen verdachte in verband met verschillende van de transacties waarop de zaak betrekking heeft. De bank kan niet uitsluiten dat dit in de toekomst nog financiële consequenties gaat hebben, maar heeft er geen reservering voor vrijgemaakt.

Duitse zaak

De Duitse kwestie draait volgens ABN AMRO om een nieuwe interpretatie van bestaande belastingwetgeving door het Duitse ministerie van Financiën. Daardoor bestond er eerder mogelijk toch geen recht op teruggevraagde dividendbelasting. Daarbij gaat het om zogeheten cum/cum-transacties, waarbij aandelen van het ene land naar een ander land worden gebracht waar minder dividendbelasting hoeft te worden betaald.

