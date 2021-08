Geen advocaten betrokken bij fraude Pels Rijcken

Er zijn geen advocaten betrokken geweest bij de fraude bij advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken. Dat concludeert de deken van de Haagse Orde van Advocaten na een onderzoek van vijf maanden. Het kantoor komt wel onder verscherpt toezicht te staan.

Pels Rijcken meldt dat op de eigen website. De omvangrijke fraude die notaris en voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje pleegde, was ‘een solistisch optreden van Oranje waarbij geen andere kantoorgenoten van Pels Rijcken in actieve zin betrokken waren of waarvan kantoorgenoten anderszins op de hoogte waren’, aldus het kantoor, dat stelt dat de deken spreekt van een ‘exclusief notariële fraude’. Het onderzoek wijst volgens de regionale advocatenvoorman ook uit dat de kantoororganisatie van Pels Rijcken voldoet aan de eisen van de advocatuurlijke regelgeving. ‘Dat is in lijn met de uitkomsten van eerdere reguliere kantoorcontroles van de Orde, waarvan de laatste plaatsvond in 2019.’

Sociale onveiligheid

Maar niet alles is koek en ei bij het kantoor: ‘Wel constateert de deken dat de lange looptijd van de fraude een aanwijzing vormt dat het governance, risk & compliance-systeem van ons kantoor onvoldoende heeft gefunctioneerd om de fraude te voorkomen. Voorts blijkt uit het verslag dat integriteit bij Pels Rijcken hoog in het vaandel staat, maar vooral in het kader van de dienstverlening aan cliënten. Integriteit en sociale veiligheid naar binnen toe zijn daardoor volgens de deken als vanzelfsprekend gezien en voorondersteld. De deken constateert dat in de omgeving van Oranje sprake was van sociale onveiligheid, zonder dat hij daarop voldoende is aangesproken. Er is echter geen sprake van een aantoonbaar causaal verband met de fraude.’

Negen maanden verscherpt toezicht

Het kantoor komt negen maanden onder verscherpt toezicht te staan, meldt de Orde van Advocaten. Dat moet waarborgen dat de nodige maatregelen worden genomen. ‘Dan gaat het onder meer over de verbetering van het interne controlesysteem, de aanstelling van een compliance officer en de professionalisering van het bestuur en de vertrouwenspersoon. Ook wordt het kantoor gedwongen een ‘code of conduct’ op te stellen, een cultuur te creëren ‘waarin tegenspraak mogelijk wordt’ en intervisie- en reflectiebijeenkomsten over onderlinge omgang te organiseren.’

Pels Rijcken gaat met de bevindingen aan de slag: ‘Wij onderschrijven dat een fraude als deze, die achttien jaar ongemerkt kon plaatsvinden, noopt tot reflectie op de organisatie in brede zin en tot maatregelen.’ Eerder gaf het kantoor al aan dat alle processen en richtsnoeren opnieuw onder de loep worden genomen, ‘ook wat betreft sociale veiligheid’. ‘In dat proces betrekken wij de maatregelen van de deken die grotendeels overeenkomen met de maatregelen die wij al in gang hebben gezet.’

Niet te laat ingelicht

Het kantoor is het niet met de deken eens dat hij te laat is geïnformeerd. ‘Vanuit de wetenschap dat sprake was van exclusieve notariële fraude, heeft Pels Rijcken onmiddellijke melding gedaan bij het BFT. Het rapport van het BFT wachten wij verder af.’ Deken Arjen van Rijn werkte eerder zelf jarenlang bij Pels Rijcken. Om die reden keek de Rotterdamse deken Hanenberg mee bij het onderzoek.